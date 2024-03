Piksi o derbiju: Prvenstvo je gotovo, ne znam kako je Partizan bio prvi dosad!

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je istakao da godinama nije viđen ovako dobar duel Crvene zvezde i Partizana.

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi govorio je o o brojnim temama na konferenciji za medije pred duele sa Rusijom i Kiprom. Pričao je o Kosti Nedeljkoviću, o otkazima nacionalnom timu, ali i o vječitom derbiju. Gledao je duel Crvene zvezde i Partizana i bio je oduševljen onim što je vidio na terenu.

"Bio sam na stadionu gledao sam derbi, u posljednjih deset godina nisam vidio takav derbi. Ono sve prije toga je bilo mučenje, negledljivo. Ovaj derbi je po meni ostavio jak utisak, stadion je bio skoro pun. Divan ambijent, Zvezda je bila daleko bolji tim, vidjeli ste isto što i ja. Ali dobro je da se to dešava, preokreti, 1:1, pa 2:2, crveni karton, pa drama, prečke, stative... Sve što fudbal može da ti donese imali smo da vidimo", rekao je on, pa otkrio koga je zapravo gledao: "Zadovoljan sam, a išao sam zbog Baždara i Mijailovića da vidim taj derbi. Generalno sam zadovoljan onim što sam vidio iako tamo glavnu riječ vode stranci i oni su glavni igrači. Baš dobar derbi, meni se jako svidio. Intenzitet, puno šansi i golova."

Naglasio je da smatra da je Crvena zvezda mnogo bolji tim od crno-bijelih i istakao da je što se tiče pitanja prvak države sve riješeno. Ne vjeruje da može da se promijeni nešto do kraja szeone.

"Daleko, daleko Crvena zvezda bolja u igračkom kadru što pokazuje i ovo... Ja ne znam uopšte kako je Partizan do marta bio prvi, jer je ogromna razlika u igračkom kadru. U odnosu na Partizan je nemjerljivo. To je to, Zvezda će biti prva, Partizan drugi, biće interesantno za četvrtu poziciju. Raduje me što se Kragujevac podigao, za TSC je zagarantovano treće mjesto. A ovo gore, to je riješeno, nemojte da gledate to", istakao je selektor.

Upitan je i da li može neutralno da posmatra duel Crvene zvezde i Partizana. "Mogu i to već dosta godina! Pa mislim iskren sam zaista. E sad kad je Evropa to je sada drugo. Što se prvenstva tiče iz tog ugla gledam i mislim da selektor mora tako da gleda", rekao Piksi.

Dotakao se i pozvanih igrača iz redova vječitih rivala, sa jedne strane Sameda Baždara, a sa druge Srđana Mijailovića. Pomenuo je i još neke mlade nade iz Superlige.

"Na spisku je mladi Baždar koji je ove sezone počeo da igra, da postiže golove i ovaj poziv je nagrada za ono što je pokazao. Očekujem da on i debituje. Na radaru ozbiljnom su igrači kao Sremčević iz Zvezde, mada ne vidim da nešto igra. Ipak to ne umanjuje moje mišljenje o njemu. Imamo Gluščevića iz Kragujevca, Miladinovića iz Čukaričkog i Cvetkovića. To su igrači za budućnost", dodao je Stojković.

Mnoge je iznenadilo pozivanje Srđana Mijailovića. Ne i selektora. "Kad neko kaže iznenađenje Mijailović kako može da bude iznenađenje Mijailović, To može da bude neko koga ne poznajete, a Mijailović je neko ko pokriva nekoliko pozicija. Odigra maksimalno profesionalno, na njega uvijek može da se računa. On je polivalentan igrač, djevojka za sve. Makar tri pozicije pokriva. Igra Ligu šampiona, kada igraš na tom nivou Evropu po meni je odigrao dosta dobro. Neko ko se ne štedi, daje maksimum, ličnost mu je za svaku pohvalu. Nije on nikakvo iznenađenje, zaslužio je da bude tu. Do juna pratićemo, vidjećemo, gledaćemo. Svako ko je tu zaslužio je, niko nije tu preko neke veze", istakao je na kraju selektor Srbije.