Piksi o Pavloviću: Njegovo ime sam zapisao prije dvije godine, ovdje postoje tri segmenta!

Dragan Stojković pričao je i o situaciji sa Aleksandrom Pavlovićem.

Aleksandar Pavlović (19) neće obući dres Srbije. Dobio je poziv Julijana Nagelsmana i debitovaće za reprezentaciju Njemačke već u martu. Pokušali su i FSS i Dragan Stojković da ga ubijede, bili su na sastancima, razgovarali, ali je odluka na kraju bila njegova. To je potvrdio i selektor Srbije.

Jedno od pitanja na konferenciji za medije bilo je upravo o mladom fudbaleru. "Pratimo sve igrače koji imaju naš pasoš. U ovom momentu isplivalo je ime Aleksandra Pavlovića. Zapisano mi je to ime prije dvije godine, ali nije imao seniorski staž, nije igrao za seniore. Došli smo u ovu situaciju gdje ne treba da se ljutimo niti možemo da se ljutimo. Odluka je njegova, uradili smo sve. Od decembra smo u kontaktu sa njegovom porodicom. Sa ocem Dejanom, kasnije se uključio njegov agent Diter Henes što je potpuno normalno, a onda i sam Aleksandar. Bio sam spreman da mu pošaljem poziv sada u martu, po dogovoru koji smo imali. Ostavili smo da se to riješi poslije Evropskog prvenstva, što sam i ispoštovao", počeo je Piksi.

I sam Pavlović je rekao da je morao sada da donese odluku. "Pretpostavljam da je pritisak bio veliki i da je Nagelsman morao da ga pozove ovog puta pod zastavu Njemačke. Kada neko kaže izgubili smo Pavlovića, to nije konstatacija koja je tačna niti je riječ izgubiti... Mislim da nije kako treba, jer ga mi nikada nismo imali. Da smo ga imali u mlađim kategorijama, pa da je on otišao, onda bi mogli da konstatujemo da smo ga izgubili. Bili smo fer i korektni, uradili smo sve i FSS i ja kao selektor. Njegova odluka je takva i mi mu želimo sve najbolje."

Spomenuo je i tri glavna faktora.

"Citiraću nekoga ko je to rekao. Postoje tri važna segmenta kada se radi o takvim igračima. Prvi je da posjeduje pasoš i da ga ima, on ga ima. Njegov otac je Srbin, majka Njemica. Drugi segment je da ga selektor pozove. Bez poziva ne možeš da igraš. I treći je da pokažeš želju da igraš. Prva stvar je okej, druga stvar je selektor ga želi i hoće i onda dolazimo do te najvažnije. Nije to laka odluka u svakom slučaju. Nije baš laka odluka. Neko može da komentariše i kaže ovako ili onako, ali želimo mu sve najbolje i taj pritisak i presing koji su imali, kada su vidjeli da se Srbija ne šali i da ga želi, tako su odlučili, sve najbolje", zaključio je Piksi.

