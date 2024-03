Srbija može da prođe grupu, bez problema! Važan gost Srbije u Moskvi - legenda fudbala!

Predrag Mijatović sa reprezentacijom Srbije u Moskvi.

Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak od 18 časova igra prijateljsku utakmicu protiv Rusije u Moskvi, a na stadionu će biti brojni gosti iz kulture, filma, ali i sporta. Jedan od gostiju Fudbalskog saveza Srbije je legendarni napadač Predrag Mijatović koji je danas gledao i trening "orlova" i pozdravio svog nekadašnjeg saigrača Dragana Stojkovića, kome je poželio mnogo sreće uoči Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

"Znate da sam dugogodišnji prijatelj sa Piksijem, ali i svima iz FSS. Vidim da su momci motivisani, pričao sam sa njima, vidim da su fokusirani na Evropsko prvenstvo. Može tamo da nas iznenadi Srbija, imaju kvalitet, da se zaboravi šta je bilo u Kataru i da uživamo na Evropskom prvenstvu", rekao je Mijatović za zvanični kanal FSS.

Interesantno je da Mijatović sa reprezentacijom nije gubio u Rusiji i zato jedva čeka utakmicu, za koju vjeruje da će biti odlična, dok takođe vjeruje da će to biti odlična priprema pred Evropsko prvenstvo. Pomalo čudno je što je upravo Mijatović igrao na posljednjem na kome je srpska reprezentacija nastupila: "Ne bih vjerovao da mi je neko rekao 2000. godine da Srbija neće na Evropsko prvenstvo pune 24 godine. Piksi je napravio dobar ciklus, od povezana dva takmičenja i mislim da to nije kraj, tu smo bodrimo i navijamo", rekao je Mijatović i dodao:

"Nadam se da su kadri da urade nešto, imam takav osjećaj pred Evropsko prvenstvo. Imam još neke slike u glavi s tih utakmica, dočekali su nas tih Holanđani. Prvo sam ja fulao penal, a na EP su nas deklasirali kad smo htjeli da se revanširamo. Mislim da je Srbija u komplikovanoj grupi, ali da može bez problema da prođe, sve je moguće".

Posebno ga raduje forma napadača - Aleksandra Mitrovića, Dušana Vlahovića i Luke Jovića: "To je dobra i pozitivna vijest, fudbal se igra za golove, znate da neko mora da postigne gol više, fudbal je dosadan bez toga. Srbija ima tri ozbiljna i kvalitetna igrača, a Mitrović je taj koji zabija golove i u konkurenciji je za Zlatnu loptu. Jović se vratio, Vlahović vidim da igra sjajno, pa su to slatke muke i mislim da bi svi selektori voljeli da imaju muke kao Piksi. Ne mogu sva trojica da igraju", zaključio je on.

