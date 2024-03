"Zmajevi" utučeni poslije poraza, Hadžikadunić zaplakao pred kamerama!

Šokantan poraz od Ukrajine golovima u posljednjim minutama teško je pao reprezentativcima BIH.

Roman Artemčuk i Artem Dovbik golovima u 85. i 88. minutu utišali su Bilino polje i obezbijedili Ukrajini finalni duel baraža sa Islandom, a reprezentaciji BIH nanijeli peti poraz u baražima za velika takmičenja.

Ovoga puta „zmajevi“ su bili blizu, selekcija Save Miloševića je povela golom Dedića, ali je u razmaku od samo tri minuta primila dva gola i ostala bez šansi za odlazak na EURO.

Nakon šokantnog poraza reprezentativci BIH bili su vidno utučeni.

„Mislio sam da smo radili dobro, sve je bilo dobro do 80. minuta, ne znam šta se onda desilo. Moram da vidim šta se desilo, ne znam“, rekao je Anel Ahmedhodžić, koji je morao da napusti igru u drugom poluvremenu zbog povrede. „Nikad ranije nisam imao grčeve. Prvo me uhvatio u desnoj nozi, onda sam pokušao da trčim, ali me uhvatio u lijevoj. Nikad mi se to prije nije desilo“.

Defanzivac „zmajeva“ istakao je da će se uvijek boriti za nacionalni tim.

„Ja ću biti tu, boriću se sa ekipom. I kada je teško i kada su dani kao ovakvi biću tu i svi ćemo se boriti“.

Njegov kolega iz odbrane Denis Hadžikadunić nije imao snage da govori u miks zoni.

„Blizu smo bili, pet minuta prije kraja, tako blizu, ali smo izgubili, nemam riječi... Imamo potencijal, sada mi je jako teško pričati“, rekao je Hadžikadunić a onda bukvalno zaplakao pred kamerama, nakon čega se uputio ka svlačionici.