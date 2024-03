Razbio Srbiju, pa htio da završi karijeru: Otišao sam kod oca i rekao da ću da odustanem

Rišarlison je nakon turnira na kome je igrao u top formi pao u depresiju. U jednom momentu mislio je da je kraj.

Izvor: Profimedia

Nije po dobrom zapamtila Srbija Rišarlisona. Na Svjetskom prvenstvu je u meču Brazila i Srbije napadač Totenhema blistao i postigao je prva dva pogotka na meču, a nakon toga je imao veliku krizu. Stigao je u Totenhem za 58.000.000 evra u ljeto 2022. godine i često je kritikovan, a nakon što je na meču sa Bolivijom snimljen kako plače na klupi Brazila otkrio je šta ga muči.

"Upravo sam igrao na Svjetskom prvenstvu, na svom vrhuncu. Dosegao sam svoj limit, znaš? Ne znam, neću da pričam o samoubistvu, ali tamo sam bio u depresiji i htio sam da odustanem. Čak i ja, koji sam se činio psihički jak. Nakon Svetskog prvenstva kao da je sve propalo", prisetio se Rišarlison.

Ove sezone je na 23 meča za Totenhem dao 10 golova i dodao je tri asistencije, ali nakon što je njegov tim ispao od Hrvatske u četvrtfinalu Mundijala bio je na pragu da digne ruke od svega.

"Nakon toga, kada sam se vratio u klub, prije nego što bih došao na trening, već sam želio da idem kući. Htio sam samo da se vratim u svoju sobu jer ne znam šta mi je prolazilo kroz glavu. Čak sam otišao i rekao tati da ću da odustanem. Malo je tužno kada tako govoriš. Kroz što sam prošao nakon Svjetskog prvenstva... Ludo je otići kod svog oca, koji je sa mnom jurio za mojim snom, i reći mu: 'Tata, želim da odustanem.'"

Na kraju je riješio da potraži stručnu pomoć i kako kaže to je najbolja odluka koju je mogao da donese. Iako ranije nije vjerovao u psihoterapiju, sada je uvjeren da ga je spasila. "Mislim da me terapeut, sviđalo se to nekome ili ne, spasio. Spasio mi je život. Prije sam mislio da su to gluposti. Nakon ovog iskustva savetujem svima koji osjećaju da im treba psiholog neka ga traže ga jer je lijepo da se tako otvoriš, da razgovaraš s tom osobom", otkrio je brazilski napadač.