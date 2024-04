"Igrati polufinale Kupa je privilegija!" Jagodić pred okršaj sa Zrinjskim: Kad se dođe na prag finala - nije svejedno!

Slogu Meridian u srijedu protiv Zrinjskog očekuje prvi meč polufinala Kupa BiH.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Sloga Meridian stigla je drugi put u klupskoj istoriji do polufinala Kupa BiH.

U sezoni 2012-13, nepremostiva prepreka je bio Široki Brijeg, kasniji osvajač takmičenja, a ovog puta dobojski klub će u dvomeču ukrstiti koplja sa Zrinjskim, braniocem trofeja.

Prvi meč sa Mostarcima zakazan je za srijedu od 18.00 časova na stadionu "Dr Milan Jelić" u Modriči.

"Igrati polufinale Kupa države je privilegija. Mnogi nemaju tu šansu, čak i u čitavoj karijeri. Pokušaćemo da trajemo što duže u Kupu, to je nama ideja vodilja i u ovom trenutku. Svakako, protivnik je takav kakav jeste, o Zrinjskom je suvišno pričati mnogo, o njima govore njihovi rezultati. Prošle sezone su osvojili duplu krunu, i sada su jedini pravi konkurent Borcu za titulu u ovoj godini. Znamo da su u proljećnom dijelu sezone upisali jedan poraz i to protiv Borca u Mostaru, ali revanširali su se sad u Banjaluci. Pobijediti Borac u Banjaluci nije lako. Tačno prije mjesec dana mi smo sa njima odigrali prvenstvenu utakmicu koja je bila mnogo zahtjevna, u svakom pogledu. Imali smo periode dobre igre, kao i oni, i na kraju je utakmica završena 1:1. Odigrali su 0:0 sa Željezničarom na Grbavici, i to su jedini za njih, ako se može tako reći, negativni rezultati, tako da vrlo dobro znamo ko nam je protivnik", rekao je Jagodić u najavi utakmice, dodavši:

"Kad se dođe na prag finala, ne može nikome da bude svejedno i svako bi želio da igra finale. Mi smo sebi malo iskomplikovali situaciju u prošloj utakmici gdje smo napravili mnogo tehničkih grešaka, a oni su pobjedom u Banjaluci svoje samopouzdanje doveli do maksimuma. Iz tog razloga, smatram da će biti neizvjesno. Ovo je dvomeč i ništa se neće riješiti u ovoj prvoj utakmici, bar ja tako mislim. Igraćemo na način kako igramo sve domaće utakmice, uz dužni respekt prema svakome, pa i Zrinjskom. Mi imamo svoj način igre koji se do sada pokazao kao veoma dobar."

Izvor: MONDO

Zdravstveni bilten je, kako kaže strateg Dobojlija, prilično dobar.

"Žao mi je Zorana Karaća kojeg smo izgubili na prošloj utakmici i pitanje je kad će biti u konkurenciji. Trenutno radi terapije, a na prošloj utakmici sa Zrinjskom odigrao je veoma dobro taktički. Moramo da znamo da protiv Zrinjskog, ako nije na taktlčkom nivou i sa minimumom grešaka, niko ne može da napravi pozitivan rezultat. Mi smo i na prošloj utakmici pokazali da možemo taktički odgovorno i bez mnogo tehničkih grešaka suprotstaviti se takvom protivniku i imati periode gdje smo bili bolji. Ova dva dana smo se bavili greškama koje smo napravili u odsudnim momentima u Konjicu i nadam se da igrači to neće ponoviti, a da ćemo se vratiti u pozitivni niz koji imamo na domaćem terenu i da će nas to voditi ka revanšu."

Pred meč, Jagodić priželjkuje trijumf bilo kojom razlikom.

"Međutim, niko ne može, pa čak ni Borac koji je bio nepobjediv, reći da će pobijediti Zrinjski. Uvažavam kolegu Petrovića, pokazalo se i na prošloj utakmici da je bilo nervoze jer smo i jedni i drugi željeli rezultat. Nadam se da će sad biti više igre i dobrih stvari na utakmici da će publika koja dođe imati šta da vidi. Svakako da se nadam da ćemo na kraju imati razloga da jedva čekamo revanš za 14 dana", zaključio je Jagodić.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Utakmicu je najavio i prvotimac Dejan Popara.

"Dobro je za nas da ova utakmica dolazi poslije malo lošije partije u Konjicu i nadam se da ćemo sutra pokazati naš pravi kvalitet. U prvoj utakmici koju smo odigrali sa njima u Modriči pokazali smo da smo ravnopravan protivnik i nadam se da ćemo sutra pružiti što bolju partiju i napraviti dobru uvertiru pred revanš u Mostaru", istakao je mladi vezista dobojskog tima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)