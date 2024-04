Ibričić se oglasio o optužbama: Ja sam porodičan čovjek, se nekim stvarima se nikad ne bih igrao!

Sportski direktor Sarajeva oglasio se o optužbama da je prijetio sudiji Mateu Musi prije utakmice Sarajevo - Borac.

Izvor: FK Borac

Sportski direktor Sarajeva Senijad kažnjen je sa sedam mjeseci suspenzije i 3.000 KM nakon prekida utakmice Kupa BIH između Sarajeva i banjalučkog Borca kada je bordo ekipa nezadovoljna suđenjem odbila da odigra posljednjih par minuta.

Čelnici Sarajeva, uključujući i predsjednika Ismira Mirvića tada su ušli na teren i prigovarali glavnom sudiji Mateu Musi, a u službenom glasniku FSBIH u petak je objavljeno da je Ibričić prijetio sudiji iz Čitluka i prije utakmice na Koševu.

„Je li te stid, znaš li gdje si došao? Znam gdje radiš, znam šta ti žena radi, znam da imaš jedno dijete, zato pripazi kako danas sudiš, znam sve o tebi“, rekao je Ibričić, prema navodima objavljenim u službenom glasniku FSBIH.

Povodom ovog slučaja oglasio se i sam Ibričić objavom na Instagramu, koju prenosimo u cijelosti:

"Ne želim komentarisati izjave čovjeka, koji je sudio utakmicu na Koševu, pogotovo jer sam pravu istinu napisao u izjavi za Disciplinsku komisiju FSBiH. Uvjeren sam da će i ta izjava dospjeti u javnost. Kako bi se utvrdila prava istina, tek onda molim javnost da sama donese svoj sud. Dodao bih i to kako sam porodičan čovjek i sa nekim stvarima se nikad ne bih igrao. Ono što želim svojoj djeci, želim i drugoj i apsolutno je bespredmetno i nepotrebno komentarisati ovakve navode. Očekujem da će FSBiH, po okončanju postupka, javnosti dostaviti i moju izjavu na sva dešavanja. Do tada, neću se više oglašavati na ovu temu, pogotovo jer je fokus isključivo na igrama FK Sarajevo i ono što se dešava na terenu, to je u ovom trenutku najbitnije", naveo je Ibričić.

Podsjetimo, Disciplinska komisija FS BiH sankcionala je FK Sarajevo oduzimanjem tri boda i novčanom kaznom u iznosu od 22.000 KM zbog prekida polufinalne utakmice Kupa BiH protiv Borca , koja je na kraju registrovana službenim rezultatom 0:3.

Takođe, osim Ibričiča kažnjeni su i predsjednik kluba sa "Koševa" Ismir Mirvić jednogodišnjom suspenzijom iz bh. fudbala, i trener Simon Rožman sa tri mjeseca. Slovenac je sankcionisan uslovno uz novčanu kaznu od 2.000 KM, a u kasu Saveza će Mirvić morati da uplate dvije hiljade KM.