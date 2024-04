Dodavanje ili šut? Ni Lazar Samardžić ne zna šta je htio, bitno je da je lopta u mreži budućeg šampiona! (VIDEO)

Lazar Samardžić postigao gol protiv Intera.

Izvor: Ettore Griffoni/IPA Sport / ipa- / PA Images / Profimedia

Udineze je vodio protiv Intera nakon prvih 45 minuta, a jedini pogodak u prvom dijelu meču u Udinama postigao je Lazar Samardžić.

Ali kakav!

Srpski internacionalac bio je u prodoru, dugo je vukao loptu, došao do ruba šesnaesterca, a onda uputio prizemno dodavanje. Nije se činilo da će to biti šut, očigledno je Samardžić želio da pronađe nekog od svojih saigrača pred golom "nerazura", a lopta je prošla kroz "šumu nogu" i završila iza leđa iznenađenog Jana Zomera.

Pogledajte šta je uradio Lazar Samardžić u 40. minutu...

Ipak, da su fudbaleri u crno-plavim dresovima neprikosnoveni u Seriji A ove sezone, pokazali su u drugom poluvremenu. Tim Simonea Inzagija zaigra je znatno angažovanije, već u 48. minutu Karlosu Augustu poništen je gol zbog ofsajda, ali u 55. minutu za domaće nije bilo spasa. Kazneni udarac precizno je izveo Hakan Čalhanoglu i vratio stvari na početak.

Gosti se ovim nisu zadovoljili, pa su preko "rezerviste" Davidea Fratezija u petom minutu nadoknade stigli i do drugog gola, samim tim i pobjede, koja ih dovodi nadomak titule, s obzirom na to da gradskom rivalu Milanu ponovo "bježe" ogromnih 14 bodova, a do kraja sezone ostalo je još samo sedam kola.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)