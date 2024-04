Piksi predložio promjenu pred EURO: "Većina selektora se složila, rijetki od njih nisu"

Dragan Stojković Piksi nada se da će u Njemačku voditi 26 fudbalera, umjesto dozvoljena 23.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi prisustvovao je završnoj edukativnoj radionici koju UEFA organizuje u Diseldorfu, a tom prilikom je sreo brojne prijatelje, kao i rivale sa kojima će "orlovi" igrati na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj ovog ljeta.

Takođe, selektor reprezentacije je tokom prvog dana edukativne radionice prisustvovao i sastanku na kome se diskutovalo o brojnim stvarima koje su u vezi sa Evropsko prvenstvo, ponovivši još jednom zahtjev da bude povećan broj igrača koje može da povede na turnir. Istu stvar Piksi je uradio i pred Mundijal u Kataru, kada su umjesto 23 igrača na spisku bila trojica više, dok se UEFA još "nećka" oko ove promjene pred EURO 2024.

"Ono što nas je najviše interesovalo, to je broj igrača na spisku za Evropsko prvenstvo. Uzeo sam učešće u tim razgovorima i dao sam prijedlog da to bude 26. Mislim da se skoro svi selektori slažu da je broj od 23 igrača i tri golmana jedan optimalan broj, jer mislim da ne treba ići korak unazad u odnosu na Mundijal. Mnogo je utakmica tokom sezone, mnogo povrijeđenih igrača. Mislim da će taj prijedlog proći, naravno moramo da sačekamo do konačne odluke UEFA", rekao je Piksi.

"Bilo je naravno i selektora koji su smatrali da je 23 igrača sasvim dovoljno i da im veći broj remeti trening, da ne mogu da se skoncentrišu na ono što treba da rade na terenu, ali generalno većina je za to da bude 26 igrača na konačnom spisku za EURO", dodao je selektor dodavši da je sastanak bio vrlo koristan, prije svega jer su objašnjene i novosti o suđenju.

Dragan Stojković je u Minhenu imao niz srdačnih susreta i prijateljskih razgovora sa kolegama, selektorom Francuske Didijeom Dešanom, kao i Engleske Geretom Sautgejtom, odnosno Slovenije Matijažom Kekom, a sreo se i sa pomoćnikom hrvatskog selektora Ivicom Olić kao i visokim zvaničnikom UEFA Đorđom Marketijem.

"Sa dosta njih sam pričao, naravno i ovo je uvijek dobro mjesto za takve susrete i razgovore. Bilo je mnogo fudbalskih tema o kojima možemo da razgovaramo sa vrlo kompetentim ljudima, tako da sam generalno prezadovoljan sastancima koje smo imali. Vjerujem da će oni doprinijeti i boljem fudbalu sa više fer pleja, sve za one koji vole da uživaju u njemu, na radost navijača", poručio je Piksi.