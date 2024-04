Kralj odgovorio Piksiju: "Ne razumijem, kako je prvenstvo gotovo i Zvezda šampion!?"

Ivica Kralj odgovorio je na izjavu selektora Piksija da će Crvena zvezda biti šampion Srbije.

Izjava selektora fudbalske reprezentacije Srbije Dragana Stojković da "ne zna kako je Partizan bio prvi" podigla je veliku buru u javnosti, a stigla je naravno i do Humske. Sportski direktor crno-bijelih Ivica Kralj odgovorio je Piksiju, svom nekadašnjem saigraču iz državnog tima, da je prerano "dodelio" titulu Crvenoj zvezdi.

"Ne znam, to je pitanje i za selektora, izjavio je da je prvenstvo gotovo, a Zvezda šampion. Ne razumijem, ima još devet kola, dosta teških utakmica, posebno u plej-ofu. Ili nešto znaju što mi ne znamo. Gledam isključivo sportski, nadam se da Partizan može da napravi uspjeh. Ima dosta stvari zbog kojih sam kažnjen, a ponavljaju se. Jednog dana je penal, sutradan takva situacije nije za jedanaesterac. Kad slušam objašnjenja pominje se intenzitet. Očigledno da ja ne znam pravila ili se ona mijenjaju u hodu. Kao sportisti mi ostaje da kažem: pusti da se igra, pa ko bude bolji", poručio je Ivica Kralj u podkastu "Wish & Goal".

Partizan trenutno zaostaje četiri boda za Crvenom zvezdom, a u martu je imao jednog reprezentativca. Samed Baždar je pozvan na okupljanje i debitovao je protiv Kipra, a Ivica Kralj ima još jedan savjet za Piksija. Da pogleda i golmana Aleksandra Jovanovića, jednog od najboljih igrača Superlige ove sezone.

"Aleksandar Jovanović je najbolji igrač Partizana, najstandardniji, brani sjajno u kontinuitetu, sposoban je da izvadi ekipu. Kad je on pravi, ostali djeluju bolje. Zašto da ne bude kandidat za reprezentaciju? Najbolji je golman lige, mjesto mu je u selekciji", stava je takođe bivši golman.

Ivica Kralj se zalaže da se poprave odnosi dva kluba, poručivši da nikada ne priča ružno o Crvenoj zvezdi. Ističe da je poštuje kao sportskog rivala, a da ljubav prema Partizanu ne pokazuje mržnjom prema rivalu.

"Poštujem Zvezdu kao sportskog rivala, dok na terenu gledamo da pobijedimo. Ljubav prema Partizanu ne pokazujem mržnjom prema Zvezdi. To nam nedostaje u ovom trenutku. Ako su česta saopštenja onda je to društveni problem", poručio je on.

Ima li šanse da kao prošle sezone Superliga dobije "nekog trećeg" koji bi na duže staze mogao da izazove najveće srpske klubove? I dalje je to daleko, ali Ivica Kralj smatra da je to neophodno, iako nemoguće.

"Za naš fudbal bi to bilo dobro, ali nas iskustvo i decenije iza nas nas uče da je to nemoguće. Bilo bi fantastično kad bi se pojavio neko da može da parira Partizanu i Zvezdi. Oni su simboli države što se sporta tiče, mada znate i sami kad na početku prvenstva pitate ko je kandidat za titulu svako će reći jedni ili drugi", zaključio je on.