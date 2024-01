Partizan je prvi, a najveće pojačanje već ima: On nigdje ne ide! Osim...

Poruka sportskog direktora Ivice Kralja na "prozivci" fudbalera Partizana za drugi dio sezone.

Fudbaleri Partizana okupli su se danas u Zemuneli i počeli pripreme za proljećni dio sezone u Superligi u kome će nastojati da "odbrane" prvo mjesto od Crvene zvezde, od koje imaju bod više. Da bi u tome uspjeli, potrebna su im i pojačanja, o čemu je danas govorio sportski diretkor Ivica Kralj.

Prema njegovim riječima "neće biti nekih pretjeranih aktivnosti" jer je ljetos pristiglo 11 novih fudbalera, što znači da će se sada raditi samo "dopunska selekcija" - dakle, jedan ili dvojica novih.

"Znate kako, mi smo napravili analizu prethodnog dijela, prethodnih šest mjeseci. Trener je iznio svoj stav gdje bi trebalo da se pojačamo, bočno i krilni napadač. Ljetos smo napravili ozbiljan prelazni rok i sada bi bilo pretjerano da dovedemo više od jednog ili dvojice igrača", rekao je Kralj u obraćanju medijima i dodao da će sve ipak zavisiti od toga da li budu mogli da ih priušte, prenosi "Telegraf".

Što se tiče odlazaka, najviše se priča o Mateusu Saldanji koji je oduševio u prvom dijelu sezone i spominje se da za njega ima ponuda i od čak šest miliona evra.

"Što se Saldanje tiče, mene interesuje da ova ekipa ostane na okupu. To je moja želja. Kako sada stvari stoje, Saldanja nije na prodaju. To je bitan igrač za nas i odluka kluba je da on ostane i ostaće. Jedino, ako dođe neka ponuda koja ne može da se odbije, ali on ostaje u klubu za sada!", naglasio je Kralj i rekao da nisu za sada dobili nikakvu "nepristojnu ponudu" za njega.

Kralj je takođe naglasio da Partizan mora da "izbaci nekoga i iz omladinske škole", da će šansu dobiti sedam-osam mladih igrača i da je to sada apsolutni prioritet kluba, a sve se to dešava dok ubjedljivo najtalentovaniji odlazi iz Humske. Matija Popović je kao slobodan agent potpisao za Milan.

"Nisam učestovavao u ranijim razgovorima sa Matijom Popovićem i ne znam zašto nije potpisao ugovor. Znam koliko i vi. Žao mi je zbog njega. U ime svih nas mogu da mu poželim sreću, bez obzira što nije u Partizanu", poručio je Kralj.

