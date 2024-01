Darko Tešović: Letjele su glave i za manje, ali biće Partizan šampion!

Bivši fudbaler Partizana, kum Vladana Milojevića i trener nekoliko srpskih klubova Darko Tešović analizirao situaciju u crno-bijelom taboru.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana odigrali su veoma promjenljiv jesenji dio sezone - počelo je porazom od Sabaha i debaklom protiv Nordsjelanda u Evropi, nastavilo se dominacijom u Superligi, a nakon nekoliko problematičnih mečeva u finišu jeseni dogodio se trijumf u "vječitom derbiju" - crno-bijeli su osvajanjem tri boda protiv najvećeg rivala stigli do titule jesenjeg šampiona. Takav rasplet situacije raduje i Darka Tešovića.

Nekadašnji fudbaler Partizana, a kasnije saradnik Vladana Milojevića detaljno je pratio jesenji dio fudbalske sezone u Srbiji. "Vječiti derbi" odigran u Humskoj ostavio je jak utisak na Tešovića, kojem je samo pun jug falio za potpuni užitak u najvažnijoj utakmici srpskog fudbala.

"Ja sam sve Partizanove utakmice odgledao uživo na stadionu i to mi je drugačije nego kad ih gledam na televiziji. Ovo mi je jedna od boljih, neću reći najboljih utakmica Partizana u sezoni. Ali i protivnik je takav, koji vas motiviše. Jedan od boljih derbija nekoliko godina unazad, možda u posljednjih deset derbija. I to ne samo zbog tri gola ili pobjede Partizana, nego i zbog atmosfere koja je bila dosta dobra. Žao mi je što nije bilo navijača Partizana na jugu da upotpuno cijelu sliku i da to bude derbi kakav smo čekali. Moram da napomenem, ljudi previše očekuju od derbija! Ja ih imam dvadesetak, nijedan nije bio atraktivan, lijep, da bude dobrog fudbala i da pobijedi tvoja ekipa. Uvijek tu nešto fali. Ovaj derbi je bio dobar sa golovima, bilo je šansi, bilo je tenzije pogotovo kad je Katai promašio onu šansu u nadoknadi. Znači da je bilo dešavanja i zanimljivosti, Partizan je pobijedio i prelazna ocjena za derbi. Daj Bože da bude i više ovakvih. Teško je da igrate dobro, dopadljivo svima, sa šansama i golovima i da pobijedite. Ja se ne sjećam tog derbija", rekao je Darko Tešović i vratio se u prošlost:

"Sećam se kada sam ja u 101. derbiju dao gol, to se ljudi sjećaju jer je bio jedini gol na utakmici na Marakani. Ali, ono čega se ljudi ne sjećaju i ne žele da se sjećaju... Mi smo tu spašavali živu glavu, cijelu utakmicu. Pogotovo to drugo poluvrijeme. U 49. minutu sam dao gol i cijelo poluvrijeme smo spašavali živu glavu jer je Zvezda napadala, bilo je šansi, Damjanac je branio i moguće i nemoguće. To je bio derbi na Marakani, puno publike i puno tenzije. Tek je 100. derbi priča za sebe. Ljudi pamte 'Da, da, izgubili ste 100. derbi', međutim sama utakmica je bila mnogo dobra. Taj derbi i neki od ovih sad su nebo i zemlja."

Iako su pred derbi u Humskoj mnogi ulogu favorita davali Crvenoj zvezdi, Darko Tešović je smatrao drugačije. Odrastao je u Partizanu, odigrao mnogo mečeva protiv Crvene zvezde i zna šta sve može da utiče na ishod meča takvog značaja.

"Samo malo da se vratim unazad, tako ja doživljavam sve to. Ja sam sa devet godina došao u Partizan, prošao sam sve omladinske selekcije, trenirali su me treneri kao što su Florijan Matekalo, Radomir Antić, Vladica Kovačević, Milutin Šoškić. Igrao sam u prvom timu Partizana šest i po godina, davao sam golove, osvojio sam šest trofeja. Radio sam u omladinskoj školi Partizana osam godina. Jednostavno sam tu cijeli život. Nisam prepotentan i nisam neko ko voli da prenagljuje i daje nekakve izjave, ali sam stvarno očekivao da Partizan u ovom derbiju može uz veliku želju da napravi rezultat. Siguran sam da su tako razmišljali i Duljaj i njegovi igrači. Nisam siguran u veći dio partizanovaca da su bili takvi optimisti. Ja jesam, Duljaj i njegovi igrači sigurno jesu. Željeli su pobjedu i to se i pokazalo na terenu. Nekada u fudbalu nije presudan sam kvalitet. Mnogi stavljaju da je Zvezda ispred Partizana u kvalitetu, što je vrlo upitno. Individualno možda i da, ali kao kolektiv je Partizan pokazao da je trenutno bolji. To niko ne može da ospori, nije bila nijedna jedina mrljica na pobjedu Partizana u derbiju. Očekivanja sa moje strane su bila da ćemo da pobijedimo, a sigurno je bilo i onih koji nisu vjerovali da Partizan može da bude ne čak ni prvi nego među tri najbolje ekipe", ispričao je u dahu Darko Tešović.

Velike zasluge za to ima Igor Duljaj i Darko Tešović ne želi da umanji njegov učinak, ali... Postoji jedna stvar oko koje se ne slaže sa trenerom crno-bijelih, iako je vjerovao u njegov uspjeh.

"Da kažem to plastično, jedan bljesak ne čini mnogo u životu, treba da sijate. Igor je radio u Teleoptiku, vrlo kratko i odmah je dobio da vozi Poršea. On je na kućicu došao prvi. Da li je očekivano ili nije očekivano, nije do nas i nećemo da sudimo. Ja se samo u jednoj stvari ne slažem sa Duljajem - kada kaže da mu nije bitno da li je prvi na polusezoni jer je važno ko prvi stiže na cilj. Itekako je bitno! Ja sam odrastao u Partizanu, mi smo tako naviknuti, mi smo tako odgajani. Vaspitavani smo da pobjeđujemo. Strahovito je važno da bude prvi, to je sigurno, ne možete vi pobjeći od toga. Šta god da radite hoćete da budete prvi. Kada se igrate domina sa djetetom kući, ako ste sportista, vi hoćete da pobijedite to dijete. Koliko god da ga volite, vi hoćete da ga pobijedite. Drago mi je što je Partizan prvi, ja sam jverovao. Drago mi je i što je Duljaj počeo dobrim putem. Možda i najbolje od svih bivših igrača koji su vodili Partizan. Ivan Tomić, Bata Mirković, Gordan Petrić, Savo Milošević... Mislim da je Duljaj jedini osvojio jesenju titulu, po jsećanju mislim da jeste", zaključio je bivši fudbaler crno-bijelih.

Tokom jeseni se pričalo o odlasku Igora Duljaja sa klupe Partizana, a čak je i trener crno-bijelih govorio o tome. Po njegovim riječima, klupski čelnici su pregovarali sa drugim trenerima, a on nije osjetio dovoljnu podršku za rad u klubu čiji je igrač svojevremeno bio. Po riječima Igora Duljaja prethodnog ljeta je dovodio igrače uz pomoć prijatelja iz Šahtjora, a zatim u turbulentnom jesenjom dijelu obilježenom ispadanjem iz Evrope, pobjedom u derbiju...

"Pokušaću da budem jasan i direktan - da Igor Duljaj nema podršku uprave Partizana on bi odavno bio bivši trener Partizana. Pa letjele su glave i za mnogo manje neuspjehe od onih koje je on imao. U Evropi onih neprijatnih 5:0, pa porazi u Superligi prethodne sezone... Da nemate podršku uprave, vi ne biste sve to preživjeli kao trener. Ipak je on dobio kontinuitet od ljudi iz kluba koji su mu dali dosta šansi. Nije tačno da on može sam sve to da napravi. Pa mora da ima podršku, ne može on sam da dovede igrače, pa ne plaća on igrače. Klub ih plaća. On može samo da napravi kontakt preko menadžera koji rade po cijelom svijetu, pa i sa Partizanom, pa da kaže da hoće nekog igrača. Klub to reguliše, dovodi, pravi ugovore. Ne bih se usaglasaio da on nema podršku. Ima podršku i ta podrška se sada isplatila. Pogledajte sada kada imate kontinuitet... Naravno da ima loših trenutaka, ali će proći. Onda će biti dobri trenuci i kad vi pokažete ono što znate bićete dobar trener! Generalno, u Srbiji je strahovito nezahvalno biti trener. Morate da imate mnogo sreće, ovdje više ne važi autoritet znanja i iskustva. Kad se sve sabere, treneri traže kontinuitet. Oni koji dovode trenere nikada ne odgovaraju, samo se treneri mijenjaju. Ovo je proces, ne znam kako ti ljudi razmišljaju, ali odgovornost mora da postoji kod ljudi. Ljudi koji dovode trenere moraju da budu sjvesni da odgovaraju za tog čovjeka, pa za članove njegove porodice. Ne možete da ga omalovažavate, da mu ne date ništa, da ga otpustite poslije mjesec dana. Ljudi koji biraju trenera moraju da stanu iza svoje odluke kakvog trenera hoće i šta hoće sa svojim timom. To tako mora da funkcioniše... Generalno treneri nisu u sjajnoj situaciji - smijenjen je Matić, smijenjen je Đorđević, smijenjen je Milanović, otišao je Popović... Lete treneri kao kruške i niko se ne zadrži duže od pola godine. U svemu tome treba da se snađete i da napravite rezultat", kaže Tešović.

Pošto je Igor Duljaj "preživio" krizu na klupi Partizana, rezultatima je vratio za povjerenje. Sada nema ni smisla da crno-bijeli otpuštaju, ali je jasno da će klub u januarskom prelaznom roku doživjeti određene promjene u igračkom kadru. Šampionska titula možda će zavisiti upravo od pojačanja koja Duljaj dobije!

"Sigurno će tu biti prestrojavanja, ali zašto bi otišao sada kad je prvi? Poslije teškog posla koji je uradio nema razloga da odlazi ukoliko nema nešto bolje. Sa drudge strane, Partizan nema razlog da ga otpusti jer je sa njim napravio dobar rezultat. Sad su bitne pripreme i bitna je selekcija - selekcija je najbitnija stvar u životu, i u sportu posebno. Kako selektirate ekipu, tako ćete da radite. Sigurno će neki igrači da odu, a biće krucijalni oni koji će dolaziti - šta i kako će Partizan da odabere."

Partizan bi pojačanja mogao da dobije i iz svojih redova. Tokom trenerskog mandata na klupi Partizana Igor Duljaj je "smirio" Kristijana Belića, a u prvi tim uveo igrače poput Mihajla Ilića, Mateje Stjepanovića, Nemanje Trifunovića... Stjepanović je bio jedan od najvažnijih igrača u derbiju, a u proljećnom dijelu sezone moraće da nastavi sa dokazivanjem.

"Mnogi zagovaraju tu tezu mladi igrači, guranje u prvi plan i slično, ali nije to baš tako. Naši klubovi su puni stranaca. Važimo za razvojnu ligu, ali sad i u omladinskim školama imate strance. Belić odavno nije mlad igrač, on je došao iz Čukaričkog kao osporavan, ali se snašao. Nije isto kada igrate u nekom drugom klubu, pa dođete da igrate u Partizanu. Ja sam bio svjedok kad su dolazili ozbiljni igrači iz svojih klubova. Kad je Belić došao sigurno mu je bilo čudno, ali se 'namjestio' i sad je jedan od ključnih igrača. Mali Ilić je dobio šansu jer je bonus i to se u životu tako namjesti. On na svojoj poziciji ima prostora da mnogo napreduje, kao što je bio slučaj sa Erakovićem u Crvenoj zvezdi. Mali Stjepanović je tek počeo da ulazi u prvi tim. Derbi je odigrao dosta korektno, ali ne volim da procjenjujem stvari koje se dese samo jednom. Kontinuitet je kvalitet, morate da sijate. Nemojte da dižemo u nebesa Jovana Mijatovića - on je dao tri gola, svaka čast, odigrao derbi korektno. Centarfor, čudo... Mora da se ponavlja i mora da napreduje. ako to ne bude slučaj on je jedan prosječan igrač. Moramo da sačekamo da vidimo da li je Stjepanović pravi defanzivni vezni igrač za Partizan ili je to bilo samo u derbiju na motiv, jer je mlad igrač iz Partizanove škole. Ima još samo par klubova u Srbiji koji guraju u prvi plan mlade igrače. Nema ih baš previše...", kaže Darko Tešović.

Naredni derbi biće posebno zanimljiv za Darka Tešovića. Na jednoj strani biće njegov Partizan, na drugoj njegov kum Vladan Milojević, povratnik na Zvezdinu klupu.

"Na stranu kumstvo, to je privatna stvar. Partizan, ja ga profesionalno volim najviše na svijetu i tu ne postavljam nikakvu dilemu i nadam se da će Partizan ponovo da trijumfuje. Ja sam nepopravljivi optimista i vjerujem da Partizan može da bude šampion. Ne vjerujem u teorije zavjere, ne vjerujem u treća lica, vjerujem samo u ono što Partizan može, u ono što je Partizan kao klub. Sad imaju ozbiljno samopouzdanje, jednostavno vjerujem da može da bude šampion", konstatovao je bivši fudbaler crno-bijelih.

