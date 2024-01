Jovan Mijatović će biti ponos Crvene zvezde! Intervju: "Takve ih pravimo, on je za Top5 ligu!"

Talentovani trener Marko Neđić govorio je za MONDO o Jovanu Mijatoviću, fudbaleru koji je obilježio jesenji dio sezone Crvene zvezde.

Crvena zvezda je jesenji dio prvenstva u Superligi završila porazom od Partizana i drugim mjestom na tabeli, dok je na međunarodnoj sceni razočarala navijače jer je grupnu fazu Lige šampiona okončala kao posljednja. Na sve to, projekat koji je započet dolaskom Baraka Bahara prethodnog ljeta ispostavio se kao promašaj - Izraelac je već ispraćen kući i navijači su sigurni da je to dobra odluka. Tokom teških šest mjeseci upravo je navijačima bilo teško, utjehu u blijedoj polusezoni morali su da traže na neočekivanim mjestima, pa je priliku da postane ljubimac navijača iskoristio mladi Jovan Mijatović (18)!

Početak nove sezone dočekao je na "dvojnoj" registraciji, kao tek povremeni prvotimac jer se očekivalo da će u Grafičaru skupljati minute, golove i samopouzdanje za prvi tim. Ispostavilo se na kraju da je tim Marka Neđića bio tek usputna stanica, a da je Mijatović nekoliko puta tokom jeseni čuvao posao izraelskog trenera svojim golovima - i zbog toga ne može da ide. O tome kako je Zvezda dobila napadača i kada ga nije očekivala MONDO je razgovarao sa Marko Neđićem, trenerom Grafičara i nekadašnjim šefom struke crveno-bijelih omladinaca.

Perspektivni stručnjak trebalo je ove godine da radi sa Jovanom na terenu pored južne tribine stadiona "Rajko Mitić", ali se Mijatović tu nije dugo zadržao... "Priključili smo ga u prvi tim Grafičara. Mislili smo da je možda mlad za sve to, ali... Poslije odrađenih priprema, igara na pripremama i odnosa smo vidjeli da će biti opcija da sa 16 godina počinje utakmice u seniorskom fudbalu. Sve je to ukazivalo na ovakvu budućnost, da će već sada igrati za prvi tim Zvezde i davati golove. Imao je dobar put kroz omladinske školu, pa preko prvog tima Grafičara do Crvene zvezde", počeo je razgovor Neđić, nakon što je samo pet puta u polusezoni mogao da računa na Mijatovića. Bio je potrebniji Baraku Baharu.

I stvarno, Jovan Mijatović je postao spasilac Crvene zvezde. Protiv Lučana je pogodio poslije tri minuta na terenu, protiv Javora i Železničara donio pobjede, protiv Radnik i u drugom meču protiv Lučanaca donosio Zvezdi prednost. Na kraju je jesen ukrasio het-trikom protiv Spartaka, za učinak od osam golova i dvije asistencije na 14 mečeva!

"Igrač koji tako mlad uđe u prvi tim Crvene zvezde i odmah počne da daje golove... To nije mala stvar! Najmlađi je strijelac het-trika u istoriji kluba, i to na tri različita i lijepa načina. To je isto jako bitan segment - da tako mlad igrač može da odgovori na više pozicija u timu. Na tome mi želimo da radimo. To se traži u modernom fudbalu, da igrač bude polivalentan, da može da odigra na barem dvije pozicije u timu. Teško je reći na kojoj poziciji ga vidim. Dobro je što on može da odgovori zahtjevima kao napadač, ali i na pozciji iza, pa čak i bočno. To je njegov kvalitet. On zna da postigne gol, ali voli i da asistira. Postiže mnogo golova i to na različite načine - lijeva noga mu je fenomenalna, zna i slabijom nogom, pogađao je i glavom... Jako bitno da igrač postiže golove na više načina", kaže Neđić koji već godinama pravi igrače za Zvezdu.

Danas je Mijatović najvredniji fudbaler u crveno-bijelom dresu i tokom prethodnih nedjelja već smo čuli da se evropski klubovi raspituju za njega. U jednom trenutku to je bio Fejnord, kasnije se tiho pominjao i Juventus, a nema sumnje da će se još neki velikani javiti da provere koliko na stadionu "Rajko Mitić" cijene svog najtalentovanijeg igrača.

Po riječima Zvezdana Terzića, koji se na nedavno održanoj konferenciji dotakao i mladih igrača, Jovan Mijatović se nije pojavio sam od sebe. U Zvezdinu školu prethodnih godina uloženo je mnogo novca, pa je generalni direktor naveo da je Zvezdu Mijatović - isto kao Šerif Endiaj - koštao četiri miliona evra! "I tog malog Jovana Mijatovića nisu donijele rode. Došao je kao produkt ozbiljno osmišljenog sistema. Nas Omladinska škola košta četiri miliona evra godišnje, da bi nam se pojavio neki Jovan Mijatović. Imamo sreće što nam se nije pojavio samo jedan nego su se pojavili i Kosta Nedeljković i Jovan Šljivić i Vladimir Lučić i "Mesi" Maksimović i Veljko Milosavljević. I masa bisera koji već sada imaju ozbiljnu tržišnu vrijednost u Evropi. Čujem priče 'Dali za Šerifa četiri miliona, a imaju takvog...'. Pa nas je i Mijatović koštao četiri miliona. Ali nam nije žao i nastavićemo da ulažemo sve više i više", ispričao je Terzić, a svjedok Mijatovićevog napretka bio je i Neđić.

Trener koji je verovatno najbolje upućen u razvoj mladih fudbalera Crvene zvezde prisjeća se kako je Jovan Mijatović igrao u mlađim kategorijama, a zatim otkriva i šta je najbitnije da se dogodi kada neko poput Mijatovića bude prekomandovan u seniorski tim. Recimo, Mijatović se nije uplašio konkurencije Šerifa Endiaja, Žan Filipa Krasoa ili Pitera Olajinke - riješio je da zgrabi šansu!

"On je već tamo od mlađih pionira ili kadeta pokazao da je jako sposoban. Tada je igrao po boku, odatle nadimak Bekam. Izrazita lijeva noga, sjajan udarac, dobar osjećaj za gol i tad se videlo da ima karakter pobjednika. To su djeca koja su sistemski prošla školu, tako smo ih napravili. Kada stignu u prvi tim Grafičara oni samo uđu u mašinu, prosto moraju odmah da se prilagode. Nekad to bude malo surovije. Dosta je težak put, mnogo djece se izgubilo na prelazu iz omladinskog u seniorski fudbal. Ali zato je Grafičar bitan, zato je bitno dati šansu i mladim trenerima da ih forsiraju u seniorskom fudbalu. Imamo dosta igrača koji su prošli put. Vrlo je bitan taj njihov proces, da kad uđu u prvi tim vide kako u seniorskom fudbalu nema ničeg lagodnog i da je teren mjerilo za sve mlade igrače. Dobiješ šansu, daš sve od sebe i bićeš prebačen u prvi tim", rekao je trener Grafičara i dodao: "U prvom mandatu kada je prebačen u prvi tim Crvene zvezde, Jovan Mijatović je pokazao da je igrač za nju. Sada kada je bio na dvojnoj registraciji u Grafičaru, mnogo su mu značile igre. Njegov odnos je bio pravi, to mu se poslije vratilo. U Grafičaru ove sezone nije dao gol, ali je ulazio u šanse i došao je u formu u Zvezdi."

I stvarno, Jovan Mijatović ove sezone samo u dresu Grafičara nije dao gol... Za U19 ekipu Crvene zvezde bio je strijelac dva gola na dva meča u Ligi šampiona, u domaćem prvenstvu je najbolji strijelac seniorskog tima Zvezde sa osam pogodaka, a upisao se i na utakmici Kupa Srbije protiv Trajala. Kao reprezentativac Srbije do 19 godina pogađao je na prijateljskoj utakmici protiv Crne Gore, ali i tri puta na dva meča sa Italijanima. Sve ukazuje na blistavu karijeru, ali Neđić nije želio da nam otkrije sa čijom ćemo moći da je uporedimo!

"Ne volim da upoređujem igrače i da ih poredim sa nekim. Tako ih i gradimo, da budu jedinke za sebe. Mislim da je specifičan i svoj. On je i dalje veoma mlad momak, a znate da je Zvezdin dres mnogo teži od svih drugih dresova. Mnogo više sa sobom nosi taj crveno-bijeli dres. Njemu sigurno neće predstavljati problem, on se ne boji šanse i prilika. Zbog tih karakteristika su mu dometi daleko veći. Sa njim će Zvezda imati lijepu budućnost. Zvezda će kroz njega dobro zaraditi, ali imati i čime da se ponosi. Sigurno je na nivou Top5 liga u Evropi", zaključio je trener Grafičara Marko Neđić.

