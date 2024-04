"Dolazimo sa velikom željom i ponosom!" Barbarez predstavljen kao novi komandant "zmajeva", Spahić direktor!

Sergej Barbarez biće u naredne četiri godine selektor BiH, dok će Emir Spahić, još jedan bivši kapiten bh. tima, biti na direktorskoj funkciji.

Nekadašnji kapiten reprezentacije BiH Sergej Barbarez predstavljen je ovog petka kao novi selektor bh. tima.

Na kormilu "zmajeva", rođeni Mostarac će naslijediti Savu Miloševića koji kroz baraž nije uspio da odvede reprezentaciju na EURO 2024, a na konferenciji za novinare, upriličenoj u prostorijama FS BiH, prvi čovjek bh. fudbala Vico Zeljković istakao je da je, osim Barbareza, u reprezentaciju stigao još jedan bivši kapiten Emir Spahić, koji će u narednom periodu biti sportski direktor A tima i nižih selekcija.

"Ovo je jako bitan dan za fudbal u BiH. Za ovim stolom su istinske legende, dva velika imena i srećni što smo uspjeli da nađemo zajednički jezik kako bismo u naredne četiri godine pokušali da sa reprezentacijom uradimo dobre stvari i rezultate. Pored nekih nesuglasica iz prošlosti koje smo imali, koje su bile verbalne, sjeli smo za sto, dogovorili se, pričali o fudbalu, izazovima i o tome kako treba da djelujemo u narednom periodu kako bi fudbal u BiH krenuo boljom putanjom", rekao je predsjednik FS BiH na početku svog obraćanja.

Podsjetio je Zeljković na svoju izjavu iz 2021. godine da "Barbarez neće bar osam godina biti selektor BiH".

"Rekao sam da neće biti selektor dok sam ja tu. Bilo je to u afektu i mogu da kažem da samo budale ne mijenjaju mišljenje. Nisam sujetan i gord čovjek i naravno da mi nije bilo teško da se dogovorim sa Barbarezom. Ovo je tim koji će u narednom periodu donijeti dosta dobrog fudbalu u BiH. IO FS BiH je bio jednoglasan i na zadovoljstvo svih smo završili ovaj posao", naglasio je Zeljković, dodavši da dosadašnji direktor A tima Zvjezdan Misimović prelazi na posao savjetnika.

Nije realno očekivati, ističe Zeljković, plasman na SP 2026, ali mjesto na prvenstvu Evrope 2028. godine itekako jeste.

"Ispred nas je jako teška godina, osam utakmica i svi moraju da budu svjesni da nije realno odmah očekivati rezultate. Ovu godinu treba iskoristiti kao pripremnu za cikluse koji nam predstoje, a posljednji u ovom mandatu od četiri godine je onaj za EURO 2028. Nije realno da očekujemo da ćemo se plasirati na SP, pred nama je težak period i nije realno očekivati iskorake, ali ako se oni dese, svakako da ćemo biti srećni."

Poslije Zeljkovića, prisutnim medijima obratio se novoimenovani selektor.

"Ovo je jedna velika stvar za mene, nadam se i za Savez i za reprezentaciju. Dolazimo sa velikom željom i ponosom, da uradimo neke velike stvari. Budite uvjereni da će sve biti sto posto konkretno i korektno, ovi stariji koji me znaju upućeni su kako to ide", rekao je Barbarez, koji nema iskustvo u trenerskom poslu, pa je samim tim nepoznata i njegova filozofija.

"Imamo svoju viziju koja će se razlikovati od dosadašnje. Imamo potrebu da neke stvari promijenimo, sa nekim novim pogledima. Zato je stvorena ta ekipa oko nas. Uvijek sam htio da radim sa ljudima koji su pametniji i iskusniji od mene. Idemo da radimo kao tim."

Sastav stručnog štaba još uvijek nije poznat, iako se spekulisalo o određenim imenima.

"Vjerujte mi da će to biti ekipa koju ćete svi podržati i koju svi znate. Spekuliše se, u finalnim smo razgovorima. Biće to sve lijepo, ali ne bih ulazio sad dublje u stvari."

Kako i sam kaže, sa Savezom je vrlo brzo našao zajednički jezik.

"Već u prvom razgovoru smo vidjeli neki projekat. Ja sam samo tražio malo više vremena, kako bih sastavio ekipu. Reprezentacija nije skup najboljih, već onih koji najbolje osjećaju tim i najviše žele. Toga ćemo se i držati", istakao je Barbarez, koji se ne pribojava loših reakcija javnosti u slučaju da stvari ne krenu onako kako očekuje.

"Bitan faktor da prihvatim ovaj posao je svih osam utakmica u ovoj godini. Ovo je za mene izazov, da pokušamo da učinimo da ovi momci imaju iskustvo na najvišem nivou. Treba da se mjerimo sa najvećima, jedino tako možemo da napredujemo. Imam slobodu biranja saradnika, tražio sam i da Emir bude tu. Zasukaćemo rukave, imamo ideje i uvjeren sam da će ovaj tim ljudi napraviti finu priču."

Kako vratiti kult reprezentacije koji se u posljednjih nekoliko godina izgubio?

"Ima jedna anegdota, kad sam bio prije par dana kod frizera, pitao me je 'Vraćamo li se na tribine?' Ljudi znaju koliko smo karakterni, vjeruju u nas. Igrači jesu i do sad davali sve od sebe, ali uz jednu dozu našeg patriotizma biće to odlično."

Edin Džeko je sadašnji kapiten reprezentacije BiH, u martu je proslavio 38. rođendan – da li će dobiti poziv novog selektora?

"Nikoga nećemo moliti, sa svakim ćemo razgovarati, to je naš put. Ko želi da bude tu, ko osjeća da treba da bude... Mi se nikad nikoga nećemo odreći. Izgubili smo deset reprezentativaca prije vremena, mogao sam i ja još igrati, ali iz nekog revolta i nekih događanja. Nikoga nećem otpisati, sa svima ćemo razgovarati da napravimo pravi put."

Sve se brzo odigralo i dogodilo, rekao je u svom obraćanju Emir Spahić.

"Ići ćemo planski, u dogovoru, pa ćemo vidjeti iz utakmice u utakmicu kako će to izgledati. Nadam se da ćemo u ovoj godini 'zgrabiti' neke pobjede i bodove, mada sad svi sa oprezom komentarišu naredne utakmice. Vidim tu i nešto pozitivno, čekaju nas veliki protivnici, tu treba tražiti igrače koji će biti nosioci igre BiH u narednom periodu."

Sa Barbarezom će, kaže, biti veoma lako sarađivati.

"Dugo se poznajemo, 20 godina već. On zna kakav sam ja karakter, ja znam kakav je on i znam da ćemo sve momente, i dobre i loše, rješavati na lijep način", zaključio je Spahić.

