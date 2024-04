Istopila se prednost Borca od 12 na pet bodova! VInko Marinović: Zavisimo i dalje samo od sebe!

I četvrti put ove sezone u svim takmičenjima, Sarajevo i Borac su odigrali neriješeno.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

U posljednjem meču 27. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, Banjalučani su vodili na "Koševu" golom Davida Vukovića iz prvog poluvremena, da bi početkom nastavka Edin Julardžija pogodio za izjednačenje (1:1).

U izjavi za "Arenu sport", trener Banjalučana Vinko Marinović nije djelovao posebno zadovoljan ni igrom niti ishodom utakmice na "Koševu".

"Četvrta utakmica koja je završila neriješeno. Mislim da je bio otvoren meč, došli smo ovdje da igramo, da dođemo do pobjede i tri boda, Sarajevo takođe ima svoje ciljeve za Evropu. Utakmica je bila otvorena, u prvom dijelu smo mi prvi došli do vođstva, u nastavku je Sarajevo izjednačilo iz jedne situacije koju nismo riješili, a možda smo mogli bolje. Onda smo pokušali da dođemo do drugog gola, imali smo nekih šansi, i Sarajevo je prijetilo iz nekih tranzicija. Na kraju, ostalo je neriješeno i nema šta - idemo dalje da se spremamo za sljedeću utakmicu", rekao je Marinović.

Na konstataciju da se bodovna prednost Borca istopila u odnosu na drugoplasirani Zrinjski pred finiš sezone, Marinović je naglasio da njegov tim i dalje drži sve u svojim rukama.

"Prednost je bila 12 bodova, sada je pet, dolaze sve teže i zahtjevbnije utakmice. Opet, mi zavisimo od sebe", dodao je strateg crveno-plavih.

Njegov kolega sa sarajevske klupe Simon Rožman činio se ipak nešto zadovoljniji igrom nego osvojenim bodom.

"Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, u prvom poluvremenu smo imali dva zicera u kojem smo morali ići na 2:0, jako dobre prilike i utakmica bi otišla na drugu stranu. Bili smo moralno, jako dobri, vidjeli ste stvari koje su se dešavale na terenu, tako da moram čestitati momcima. Sigurno da bod nije dobar, ali nijedna ekipa nije pokazala toliko da bi došli do drugog gola. Da smo izgubili bilo bi to jako nezasluženo", naglasio je slovenački stručnjak.