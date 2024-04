Pojačanje od 100 miliona evra sramoti Junajted! Svi ga prozivaju zbog jednog poteza: "Neka se stidi"

Entonija prozivaju mnogi zbog načina na koji je slavio prolaz protiv Koventrija u FA Kupu.

Izvor: X/Printscreen/Frank🧠🇳🇱 (fan)

Mančester junajted igraće protiv Mančester sitija za titulu u FA Kupu. Do finala je došao poslije prave drame. Pobijedio je Koventri tek poslije boljeg izvođenja penala (4:3). Poslije pobjedničkog gola Hojlunda njegov saigrač Entoni napravio je potez koji je iznervirao mnoge, čak i navijače "crvenih đavola".

On se okrenuo ka protivničkim igračima, stavio ruke na uši i na taj način ih prozivao. Nije se to dopalo mnogima, počeli su da ga prozivaju i fanovi Junajteda. Samo on je plaćen 100 miliona evra, dok cijeli tim Koventrija vrijedi oko 55 miliona evra. Nije pokazao ni trunku poštovanja i to je zasmetalo ljudima.

Navijači ga prozivaju, neki bivši igrači, komentatori. Javio se i Vesli Snajder. "Entoni treba da se stidi zbog toga što je uradio. Trebalo je samo da odšeta sa terena umjesto toga. Nadam se da će izgubiti sa 5:0 u finalu", poručio je Snajder.

Junajted je na "Vembliju" vodio sa 3:0 sve do 71. minuta. Tada je Koventri u razmaku od osam minuta dali dva gola, pa je u 95. minutu sa penala Rajt dao gol za izjednačenje i produžetke. U 120. minutu Koventriju je poništen gol za pobjedu zbog ofsajda i reakcije iz VAR sobe, a poslije penal serije je tim Erika ten Haga prošao dalje.

Trener Junajteda oglasio se zbog određenih komentara. "Reakcije i komentari poslije meča sa Koventrijem, to je sramota. To je zaista bilo sramootno sa vaše strane, ti komentari. U fudbalu se gledaju rezultati, prošli smo u finale i to smo zaslužili i to nije samo zbog te utakmice, već i zbog prethodnih koje smo odigrali", rekao je Ten Hag na konferenciji za medije i napao novinare...

Mančester junajted - Koventri highlights Izvor: YouTube/FA Cup

(MONDO - N. S.)