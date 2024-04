Zvezda je danas bila bolja od Partizana! Igor Duljaj: Opet smo naivno primili golove!

Igor Duljaj je kazao da je zadovoljan kako je njegova ekipa ušla u derbi, ali potom je zbog naivnih golova morao da promijeni ideju u igri.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda je pobijedila Partizan 2:0 golovima Pitera Olajinke u 27. i 29. minutu, a trener Vladan Milojević je odmah poslije meča u izjavi za TV Arenu Sport želio da čestita Igoru Duljaju na odlično pripremljenoj utakmici. Sve je to Duljaj pažljivo slušao, ponovila mu je i reporterka, ali jasno je da je to slaba utjeha kada se izgubi i ne ode u finale Kupa Srbije.

"Na kraju se pamti rezultat, Zvezda je bila bolja za dva gola. Dobro smo ušli u utakmicu, imali smo šanse, igrali sa brzim igračima na bokovima, ali su zatim naivno primljeni golovi. Poslije toga smo se otvorili i utakmica nije bila izbalansirana na pravi način jer su imali mnogo prostora. Morali smo da rizikujemo, da ubacimo što više igrača u napad i otvarali smo im kontre. Teško je igrati dva puta u četiri dana na njihovom stadionu, danas su bili bolji, nama je potrebno da oporavimo ekipu jer nas u nedjelju očekuje još teža utakmica (protiv TSC-a, prim. aut.)", rekao je Duljaj.

Trener Partizana je objasnio da je na poluvremenu zamijenio i kapitena Svetozara Markovića zbog povrede, ne zbog žutog kartona koji je dobio prije utakmice, a zatim je ocijenio i šta je dobitak za njegov tim iz ovog meča.

"Crvena zvezda u svojim redovima, ako pogledamo, ima dosta iskusnijih igrača. Šta smo mi dobili? Dobili smo Baždara, Severinu, Goha, Markovića, Kovačevića... Sve su to mladi igrači. Možda to zvuči kao alibi, ali tim ima potencijal i izuzetno je teško igrati dva puta na njihovom stadionu u 96 sati", naglasio je on.

Podsjetimo, Crvena zvezda će u finalu Kupa Srbije 23. maja u Loznici igrati protiv Vojvodine.

(MONDO - M. V.)