Trener Vojvodine hoće pobjedu nad Crvenom zvezdom: Vjerujem u čuda!

Nadaju se u Vojvodini da će prekinuti crni niz protiv Crvene zvezde na "Karađorđu".

Izvor: YouTube/Fk Vojvodina/Printscreen

Vojvodina i Crvena zvezda igraće dva puta do kraja sezone - prvi put ove nedjelje (17.00) u okviru drugog kola plej-ofa Superlige, a zatim i 23. maja u finalu Kupa Srbije. Tim povodom trener "stare dame" Božidar Bandović govorio je danas na konferenciji za medije i najavio derbi dva velika kluba.

"Crvena zvezda će osvojiti ligu, postaće šampion, a od dolaska mog kolege i prijatelja Vladana Milojevića igraju sve bolje i žele da dominiraju. Zvezda ima kvalitetne igrače, ali i mi smo Vojvodina i ne mijenjamo naš pristup i način igre. Kada daješ sve od sebe, nema limita, sve je moguće", poručio je Božidar Bandović i dodao da je nekoliko igrača pod znakom pitanja zbog povreda, ali bez obzira ko bude igrao - moraju da budu oprezni i koncentrisani jer Zvezda ima igrače koji "u bilo kom trenutku mogu da riješe utakmicu, kao što mogu i oni".

"Imamo dvije utakmice, ali nije to nikakva otežavajuća okolnost, jedino što ćemo do tog finala imati mnogo utakmica i moraćemo da se koncetrišemo na oporavak. Oni će analizirati nas, mi ćemo analizirati njih i pokušaćemo da njihove dobre strane svedemo na minimum, ali i da iskoristimo neke stvari da mi budemo opasniji. Nema otežavajućih okolnosti, gledamo utakmice, analiziramo se i pripremamo. Svakako da gajimo veliko poštovanje prema Zvezdi, nije lako biti šampion i stalno pobjeđivati utakmice i ostati na tom nivou. Čast nam je što ćemo biti akteri takve utakmice, očekujemo pun stadion i dobar meč", naglasio je trener Vojvodine i pozvao navijače da u što većem broju ispune "Karađorđe", s tim da su ulaznice poskupile pred derbi.

"Ne mislim da će Zvezda biti opuštena jer je blizu titule. U velikim klubovima uvijek je pritisak veliki i oni će željeti da se prikažu najbolje što mogu, posebno znajući njihovog trenera i da neće biti kalkulacija", naveo je Bandović i osvrnuo se na podatak da Vojvodina više od decenije nije pobijedila Zvezdu u Novom Sadu: "Slažem se da je to veoma dug period. Kao što znate, možda je to za nekoga čudo, ali ja vjerujem u čuda i niko ne može da ti kaže šta možeš, a šta ne možeš, to zavisi od nas. Daćemo sve od sebe da pobijedimo poslije 12 godina, što je veliki izazov za nas".