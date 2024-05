Saša Ilić dobija šansu karijere: Napušta Grčku, već je dogovorio sve detalje

Nekadašnji fudbaler Partizana Saša Ilić preuzima ruski tim.

Legendarni fudbaler Partizana Saša Ilić (46) dogovorio je novi trenerski angažman. Nakon rada u tri mlađe kategorije reprezentacije Srbije i kao pomoćnik u seniorskoj selekciji naše zemlje, Ilić je do sada samostalno vodio Čukarički, CSKA iz Sofije i Atromitos, na čijoj klupi trenutno sjedi. To će potrajati samo do kraja sezone, a nekadašnji vezni fudbaler će se nakon isteka ugovora preseliti u Rusiju i preuzeti Pari iz Nižnjeg Novgoroda.