Zna se zbog koga je Natho pobjesnio! Došao do klupe Voše i vikao: "Izvedi ga iz igre, ubiću ga!"

Na utakmici Vojvodine i Partizana došlo je do neočekivanog sukoba, a sada je poznato i šta se tačno desilo da bi Natho pobjesnio.

Izvor: Arena Sport/Screenshot

Vojvodina je u četvrtak produbila agoniju Partizana i golom Njegoša Petrovića u 94. minutu slavila je 3:2, za čak peti uzastopni poraz crno-bijelih. Osim po pet golova na debiju Alberta Nađa i pobjedi Novosađana u Humskoj koja se čekala od 2016. godine, meč će se pamtiti i po incidentu iz finiša utakmice kada je "podivljao" Bibars Natho.

Šta se to desilo? U 80. minutu Natho je poslije jednog sukoba na sredini terena počeo da prilazi treneru "lala" Božidaru Bandoviću i da govori: "Izvedi ga iz igre, ubiću ga". Sve je moglo kristalno jasno da se čuje u TV prenosu, čak i objašnjenje da je zbog toga što je jedan fudbaler Vojvodine rekao Nathu da "podržava Izrael u ubijanju ljudi", samo što sve do sada nije bilo jasno sa kim je to on bio u sukobu.

Snimci sa utakmice pokazali su da je Natho bio u sukobu sa Seidom Koraćem, odnosno navodno je prema riječima Izraelca upravo mladi fudbaler iz Luksemburga uputio pomenute riječi. Korać (22) je inače porijeklom iz Novog Pazara i zimus je stigao u Vojvodinu, a bez ikakve sumnje jedan je od najboljih igrača "lala" ovog proljeća.

Što se tiče njihovog sukoba, sudija Srđan Jovanović je smirivao situaciju, zajedno sa igračima Vojvodine i Partizana, odlučivši da u toj situaciji nikoga ne opomene ni žutim kartonom. Za sada nije poznato da li će FSS pokretati odvojeni postupak.