Srbinu smrskane kosti lica u Hrvatskoj! Golman ga udario koljenom, pa se odmah uhvatio za glavu! (VIDEO)

Jeziva povreda mladog srpskog fudbalera Đure Đulija Đekića.

Omladinski reprezentativac Srbije Đuro-Đulio Đekić (18) doživio je jezivu povredu na meču hrvatskog prvenstva ovog vikenda. Đekića je u 20. minutu koljenom u lice udario njegov golman Banić, a odmah poslije sudara mladi fudbaler je ostao da leži na travi nepomično, poslije čega je odmah pozvana ljekarska ekipa. Koliko je sve izgledalo jezivo, najbolje govori Banićeva reakcija jer se odmah uhvatio za glavu, svjestan koliko je sudar bio jak.

Đekiću su ljekari pet minuta ukazivali pomoć, trebalo je vremena da povrati svijest, a odmah je prevezen u bolnicu gdje će brzo biti operisan. Kako javljaju hrvatski mediji, njemu su smrskane kosti lica i zbog toga ga čeka dug oporavak, dok se u međuvremenu oglasio i njegov klub Gorica.

"Nakon obavljenih pregleda u Opštoj bolnici Koprivnica, gdje je utvrđen višestruki prelom facijalne kosti, prelom arkade i potres mozga, Đuro-Đulio Đekić će danas biti prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava gdje bi sutra trebalo da bude operisan", objavili su iz Gorice nakon poraza od Slaven Belupa (4:1), ali čini se da je povreda Đekića i previše uticala na tim koji nije mogao da se koncentriše nakon stravične scene.

KO JE ĐURO-ĐULIO ĐEKIĆ?

Fudbaler egzotičnog imena rođen je 2005. godine u Zagrebu i ponikao je u omladincima Dinama, a potom je prešao u njihovu filijalu Lokomotivu iz Zagreba. Pošto nije bio zadovoljan kod "lokosa", u februaru 2023. godine otišao je u mlađe kategorije Gorice, za koju je ove sezone odigrao tek tri utakmice za prvi tim. Treću, nažalost, neće pamtiti po dobrom.

Inače, radi se o desnom beku koji igra za mlađe selekcije Srbije: "Prije dvije godine prišao mi je Mirko Bunjevčević, koji je bio i selektor mlađe kadetske selekcije Srbije i pitao me želim li da igram za njih? Kako me niko nije zvao u hrvatske selekcije, odlučio sam da prihvatim poziv", rekao je Đekić za "Jutarnji" tokom 2022. godine nakon što je sa Srbijom igrao polufinale Evropsko prvenstvo do 17 godina.

"U svojoj Lokomotivi sam najbrži igrač na testiranjima, baš kao i u Srbiji. Dribling mi ide, volim ga, a ko ga ne voli", zapitao se Đekić.

