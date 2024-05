Sa 12 godina mu otkrili tešku bolest, on postao najtrofejniji ikad! Ćutao godinama, pa otkrio: Pratiće me cijeli život!

Naćo Fernandez je stub Real Madrida, ali sigurno niste znali da se od 12. godine bori protiv teške bolesti.

Izvor: Federico Titone/SOPA Images/Shut / Shutterstock Editorial / Profimedia

Real Madrid je pobjedom nad Kadizom 3:0 osvojio šampionsku titulu u Španiji, a tome se posebno radovao jedan od najboljih igrača Kadiza. Prednji vezni ovog kluba Aleks Fernandez mogao je da slavi ovaj poraz svog sadašnjeg tima i to ne samo zato što je rođen u Madridu i što je počeo da igra fudbal u "La Fabrici", školi fudbala Reala.

Anhel Fernandez je slavio zbog svog brata, Naća Fernandeza koji je u momentu kada je sudija svirao kraj meča postao apsolutni rekorder i najtrofejniji fudbaler najtrofejnijeg kluba na svijetu!

Iskusni i pouzdani defanzivac je proveo 90 minuta na terenu, a kada je sudija odsvirao kraj on je mogao da proslavi 25. trofej u karijeri u Real Madridu! Poslije 358 mečeva odigranih za prvi tim, defanzivni univerzalac je postao rekorder po broju osvojenih trofeja. Uzeo je pet Liga šampiona, četiri Primere, dva Kupa Kralja, pet svjetskih prvenstva klubova, četiri UEFA Superkupa i pet superkupova Španije. A ove sezone može još da uzme i novu Ligu šampiona! Sve to iako su mu sa 12 godina rekli da mora da ostavi fudbal!

SA 12 GODINA MU REKLI - GOTOVO JE SA FUDBALOM!

Izvor: Joaquin Corchero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sada Naćo Fernandez ima 34 godine, a prije 23 godine je došao u omladinske kategoije Reala. Samo dvije godine kasnije otkriveno je da ima dijebetes tipa 1, a tek 2016. godine je u jednom intervjuu otkrio za tu epizodu.

"Imao sam samo 12 godina kada je otkriveno da sam dijabetičar. Dvije godine sam igrao za Real Madrid i naravno da mi je bilo teško. Sjećam se da sam išao u bolnicu, a trebalo je da igram turnir sa Real Madridom. Pregledala me je doktorka opšte prakse a ne endokrinolog i rekla mi je da je sa fudbalom gotovo!"

Ipak, kada je došao u ruke stručnjaka, ipak je dobio dobre vijesti! Njegov san nije gotov, moći će da zaigra za Real ponovo:

"Doktor Ramirez mi je rekao nešto potpuno suprotno, nikako nije gotovo sa fudbalom za mene. Zapravo je ključno da nastavim da igram jer je fizička vježba za mene veoma bitna. Ja čak mislim da mi je to pomoglo. Više sam pazio na ishranu i na način na koji se odmaram. To me je učinilo odgovornijim jer sam uvijek morao da nosim lijekove i pomagala za dijabetes sa sobom", otkrio je Naćo Fernandez Iglesijas.

Ugovor mu ističe na kraju sezone, ali je skoro sigurno da će ga produžiti. Počeo je kao štoper, a onda se prilagodio i pozicijama lijevog i desnog beka i zato je potrajao. Jednostavno igrač koji pokriva sve u odbrani vam je uvijek potreban. U nekim sezonama je igrao veoma malo, u nekim je čak bio i starter i jasno je da za njega nema granica!

"Nemam limite. Postoji neka hrana sa kojom moram da pazim, ali sam srećan što je sve pod kontrolom. Kao što sam rekao, dijabetes vas učini odgovornijim. Pazite na sebe mnogo više", rekao je on, a onda poentirao: "Znam da će tu biti cijelog mog života, naravno ako se ne nađe lijek. To je kao da imam saigrača uvijek uz sebe", rekao je nevjerovatni Naćo Fernandez.

(MONDO, N. L.)