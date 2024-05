Albert Nađ odgovorio je navijačima na prozivke...

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan je nastavio sa lošim rezultatima, nije uspio da pobijedi ni u šestom uzastopnom meču u svim takmičenjima. U Kruševcu je remizirao sa Napretkom (3:3). Navijači su iskazali svoje nezadovoljstvo povicima sa tribina.

Prvo su skandirali Igoru Duljaju koji je nedavno dobio otkaz i kog je zamijenio upravo Nađ. Uz to su pjevali "Uprava napolje" i tako iskazali svoje nezadovoljstvo. Moglo je to da se čuje i u TV prenosu, pa je tako prilikom izjave za "Arenu sport" to bilo i jedno od pitanja za trenera crno-bijelih, da li ima neku poruku za nezadovoljne navijače.

"Ne, ne, samo neka podržavaju klub i ove momke ,da vole svoj klub i njihovo iskazivanje tih stvari, nemam problem sa tim. Shvatio sam u životu da ne može svako da vas voli", poručio je Nađ i dodao da je "ekipa u nokdaunu duže vrijeme".

Navijači Partizana prozivali upravu i trenera - kako je odgovorio Nađ?

