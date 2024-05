Partizanu klizi Liga šampiona! Upitno i drugo mjesto - crno-bijeli prosuli 10 bodova prednosti!

Partizan ne uspijeva da pobijedi iz nedjelje u nedjelju i sada apsolutno ima razloga da strijepi za drugi mjesto. Ne tako davno imao je "plus 10" u odnosu na TSC, a sada...

FK Partizan je u krizi tako dubokoj da se ne pamti slična u 21. vijeku u Humskoj. I poslije odlaska trenera Igora Duljaja i imenovanja Alberta Nađa, tim iz Humske posrće iz nedjelje u nedjelju. U četvrtak je u završnici spriječio šesti uzastopni poraz, na gostovanju Napretku, jer je golom Gajasa Zahida u završnici uspio da izjednači na 3:3 i da bar donekle odbije nalet trećeplasiranog TSC-a, koji je sada na dva boda zaostatka.

Iako je zimovao na prvom mjestu, Partizan je katastrofalnim nizom rezultata i igara pao na dvocifreni zaostatak za novim-starim šampionom Crvenom zvezdom. Uz to, crno-bijeli sada gube tlo pod nogama do te mjere da im je potpuno ugroženo i drugo mjesto, iako je to donedavno bilo nezamislivo kada su imali dvocifrenu razliku u odnosu na trećepasiranog.

Remijem Partizana protiv Napretka u Kruševcu i pobjedom TSC-a protiv Radničkog 1923 u Bačkoj Topoli 4:3, razlika između crno-bijelih i tima Žarka Lazetića svedena je na dva boda. A do kraja je ostalo još po 270 minuta superligaškog fudbala za oba tima u trci za plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona. Evo šta očekuje dva tima do kraja sezone:

PARTIZAN: Dočekuje Mladost iz Lučana 12. maja, gostuje Čukaričkom 18. maja i dočekuje Radnički 1923

TSC: Dočekuje Čukarički 12. maja, gostuje Mladosti 18. maja, dočekuje Napredak 25. maja

Važno je naglasiti to da u slučaju da timovi budu izjednačeni prednost imaju crno-bijeli, jer su ušli u plej-of na poziciji iznad Lazetićevog tima. Ipak, uzastopnim porazima protiv Čukaričkog, Crvene zvezde (u prvenstvu, pa u Kupu), TSC-a, Vojvodine, a sada remijem protiv Napretka, ekipa iz Humske sama sebi je napravila toliko veliki problem da je veliko pitanje da li će uspjeti da ga riješi u naredne tri utakmice. Podsjetimo, u jednom trenutku crno-bijeli su imali čak 10 bodova više od TSC-a!







