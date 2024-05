"Mislio sam jedno, rekao nešto drugo!" Trener Partizana priznao grešku poslije prvog meča!

Novi trener Partizana Albert Nađ pogrešno se izrazio.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan nalazi se u nizu od pet uzastopnih poraza, od čega su četiri u Supelrigi Srbije. Crno-bijeli su u međuvremenu promijenili trenera i umjesto Igora Duljaja ekipu vodi Albert Nađ, koji je nakon neuspjeha protiv Vojvodine u Humskoj napravio jednu grešku. U prvom obraćanju poslije poraza rekao je nešto što nije želio.

Nađ je tom prilikom istakao da je cilj Partizana od početka sezone bio da završi na drugoj poziciji, ali je pred meč protiv Napretka u Kruševcu pojasnio svoju izjavu. Novi trener Partizana tom prilikom nije mislio na početak sezone, već na početak plej-ofa u koji je Partizan ušao sa zaostatkom u odnosu na Zvezdu!

''Povodom utakmica protiv Vojvodine bih nešto rekao na početku. Napravio sam lapsus, kada sam rekao da je prije početka sezone bilo zacrtano da budemo drugi, ali sve je to bilo ne u nervozi, nego u nekoj situaciji koja nije bila prijatna poslije poraza od Vojvodine. Mislio sam na jednu stvar, a rekao nešto sasvim drugo. Onog momenta kada smo ušli u plej-of i kada smo već imali ozbiljan zaostatak za Zvezdom, naravno taj cilj je bio da zadržimo to drugo mjesto, jer nam to donosi izlazak u kvalifikacije za Ligu šampiona. Čisto da kažem ono što jeste, jer je bilo malo nekih polemika oko toga šta sam rekao'', rekao je Nađ.

Podsjećamo, Partizan je tokom većeg dijela jeseni bio prvoplasirani tim na tabeli Superlige, a i kiks u samom finišu prvog dijela sezone ispravio je pobedom nad Zvezdom (2:1) na svom terenu. Tada su crveno-bijeli prekinuli saradnju sa Barakom Baharom, a Vladan Milojević je u proljećnom dijelu sezone iskoristio kikseve Partizana i pred plej-of donio Zvezdi prvo mjesto.

