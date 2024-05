Duljaj o suđenju u "vječitom derbiju": I Crvenoj zvezdi je neprijatno!

Doskorašnji trener Partizana Igor Duljaj govorio je i o suđenju u Superligi i pogotovo na vječitim derbijima sa Crvenom zvezdom.

Izvor: MN PRESS

Igor Duljaj je otvorio dušu gostujući u podkastu "Viš end gou" na "Sport klubu", a govorio je o odnosima u Partizanu, problemima sa Ksanderom Severinom, ali i o zamjerkama na račun suđenja. Prvo se dotakao "vječitog derbija" u Superligi kada je Ksanderu Severini suđen crveni karton.

"Sudija je tim potezom praktično uništio derbi, utakmicu koju je gledalo 50.000 ljudi. Pa ono, svira faul i mjeri devet metara, to nije smiješno. To je nepoštovanje tradicije, derbija, Partizana, nepoštovanje svih aktera i učesnika derbija. Uvedete čak i Crvenu zvezdu u situaciju da i njima u nekim trenucima bude neprijatno. Da neko kažete: Dajte, ljudi, šta je ovo? Ako ćutite onda ste saučesnik", rekao je Duljaj.

Arbitar Pavle Ilić je bio na tapetu i poslije drugog derbija u Superligi koji je Crvena zvezda dobila 3:2 nakon preokreta i golova u finišu meča. "I opet je uništio svetinju, drugi put, uništio je svetinju derbija. Na štetu oba tima. Poslije derbija treba da se priča o igračima, o golovima, ne o suđenju", dodao je bivši trener crno-bijelih.

Nakon te utakmice bilo je govora o tome da igrači nisu željeli da igraju naredni "vječiti derbi" koji je bio zakazan u kupu Srbije. Nekadašnji defanzivni vezista Partizana i reprezentacije Srbije je to demantovao.

"Ni mi sami nismo znali da li igramo ili ne. Znam samo da nisam želio da dozvolim da se bilo ko krije iza igrača i ekipe. Igrači su rekli: 'Šefe, mi smo ovdje da igramo fudbal.' A, ispalo da mi nećemo da igramo fudbal. Ko je rekao da nećemo? Bila je onda situacija i u klubu, kao: 'Mi stojimo iza odluke igrača.' Koje odluke igrača? Mi nismo ovdje da odlučujemo. Mi smo ovdje da radimo što nam se kaže. Kao vi odlučite, a mi stojimo iza vas. Ne! To nisam dozvolio. Tako ne može. Nek klub izađe sa saopštenjem. Ne pada nam pamet da sjedimo na travi, da pravimo cirkus. Ako postoji klub, nek izađe sa saopštenjem i ko šta kaže nek potpiše. Ako je to predsjednik kluba – predsjednik kluba. Generalni direktor, sportski direktor, upravni odbor, ali niko ne smije da se krije iza ekipe Imao sam i ja mnogo poziva: 'Igore, Duki, ma budi šmeker, nemoj da izvedeš ekipu na teren.' U tom trenutku bi mnogi rekli: 'To, svaka čast, bravo.' A šta ja onda ostavljam? Mogućnost da igrači ne učestvuju u Kupu, da klub bude kažnjen. Ja to nikad ne bi mogao da dozvolim, da sljedeći kolega i igrači budu lišeni mogućnosti da igraju Kup. A da ova generacija bude zapisana kao ona što je izašla sa terena. Onda su rekli: 'Igrate.' Prebacivanje loptice. Na sastanak nisam želio sam da odem, nego sam poveo četvoricu igrača da se čuje njihovo mišljenje. I oni su isto rekli: 'Vi ste klub, vi ste iznad vas, vi šta kažete mi to radimo' I to je to", završio je Duljaj.

(MONDO, Sport klub, N. L.)