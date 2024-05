Igor Duljaj otvorio dušu: Rekao sam, izgubiću ovaj rat - 90 odsto ljudi iz Partizana je bilo protiv mene!

Igor Duljaj se otvorio i govorio je o smjeni sa mjesta trenera FK Partizan.

Igor Duljaj nije izdržao! Smijenjen je pet kola pred kraj Superlige Srbije nakon serije od četiri poraza. Serija poraza se nastavila i pod Albertom Nađom, a sada je u emisiji "Viš end go" na "Sport klubu" doskorašnji trener crno-bijelih govorio o svim problemima sa kojima se susretao. Jedan od upečatljivijih detalja je i slučaj Ksandera Severine koji je u jednom momentu napustio klub svojevoljno zbog kašnjenja plata.

"Mnogo puta sam iskakao iz konteksta onoga što radim kao trener. To su mi zamjerali, ali to je bio jedini način da natjeram ekipu da mi vjeruje. Kažu: 'Vidi ga, ide po igrače na aerodrom.' Pa ne, naravno da neću da ga pustim da ide taksijem, prvi put došao u Beograd. Morate da znate kako to ide, kako to funkcioniše. Da se tom igraču pokaže sportski centar, da vidi gdje dolazi, da mu prvi utisak bude dobar. Radilo se to, ali ne tako kako bi trebalo… Sve je izmišljeno, samo treba da prepišeš”, istakao je Duljaj, pa nastavio o odlasku Severine iz kluba.

"Zvao sam ga million puta, njega i agenta. Sad, da li je u pravu njegov menadžer ili klub, ja to ne znam. Samo sam mu rekao: 'Slušaj, ne interesuje me ko je kriv. Daj mi samo adresu, da uzmem avionsku kartu i da te pokupim, ne interesuje me ništa drugo.' I na kraju je došao. Samo sam mu rekao da se izvini navijačima, iako sam znao da je to do agenta. I da mora sljedeći put da mi kaže kada ima neki problem. On je nas i ranije upozoravao, jer mi živimo tu gdje živimo, ali oni ne znaju za tu riječ: kasni plata. I oni to ne mogu da shvate, jer to nije normalno. Na kraju se vratio, to je nešto pozitivno", rekao je Duljaj za "Sport klub".

Odnos sa ljudima iz samog kluba nikada nije bio dobar, a kako ističe sada već bivši trener crno-bijelih ogromna većina odgovornih u Humskoj je htjela da mu vidi leđa i to je moralo da se desi prije ili kasnije.

"Prijateljima sam odavno rekao da ću ovaj fudbalski rat izgubiti. Tamo je moj stav, moj način rada smetao 90 odsto ljudi u klubu. To moje razmišljanje, to što sam otvoreno pričao, što sam uvijek išao na stranu igrača. Još kada se krenulo u Sloveniju, bio sam izričit da ne idem ukoliko nema pojačanja. Da ne želim da se nađem u situaciji u kojoj je bio moj kolega Ilija Stolica da na pripreme odem sa 15 ili 16 igrača i da se novi dovode samo da bi došli. Moram da budem i fer i pošten u kažem da je iza svih odluka stao generalni direktor i on je dao zeleno svjetlo da oni dođu", istakao je Duljaj.

Nakon što je istakao da je Miloš Vazura stao iza dovođenja pojačanja naglasio je da je upravo on trpio pritiske da se smijeni Duljaj još od ispadanja iz Evrope i poraza od Noršjelanda na startu sezone.

"Ja sam znao da je on trpio velike pritiske da me odmah smijene. Ja sam znao i znam koji su ljudi koji me gledaju, smiju se i govore da imam njihovu podršku, a znam da nemam", završio je Igor Duljaj.

