Grobari se oglasili zbog Duljaja: "Jedna od najsramotnijih epizoda u istoriji Partizana!"

Dosadašnji trener Partizana dobio podršku od navijača nakon što je otpušten u fudbalskom klubu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan u ponedjeljak uveče otpustio je Igora Duljaja zbog serije loših rezultata, a u utorak potvrdio da će novi trener tima biti njegov dosadašnji pomoćnik Albert Nađ. Ugovor je potpisan na godinu i po dana, promovisan je i novi stručni štab, ali navijači nisu oduševljeni potezima koje su klupski čelnici povukli u samom finišu sezone.

Nakon najnovijih promjena u klubu, oglasila se navijačka grupa "Grobari", koja je tokom sezone u "ratu" sa klupskom upravom. Jedan od najprimjetnijih vidova bojkota bio je odlazak samo na gostovanja, dok je južna tribina stadiona u Humskoj bila prazna tokom čitave sezone. Za razliku od tih mečeva, najvatreniji navijači sada nisu željeli da ćute, već su podigli glas o tome šta je sve Duljaj uradio, uz napomenu da novo rješenje nije dovoljno dobro i da bi uprava trebalo da napusti klub!

Saopštenje navijačke grupe prenosimo u cijelosti:

"Jučerašnja dešavanja u našem fudbalskom klubu, koja su kulminirala sinoćnom odlukom o smjeni trenera prvog tima Igora Duljaja od strane organa koji sebe naziva Upravnim odborom Fudbalskog kluba Partizan, zasigurno predstavljaju jednu od nasramotnijih epizoda u istoriji kluba i definitivno probijanje dna kada je riječ o postupcima aktuelnog rukovodstva. Po ko zna koji put je jedna od Partizanovih legendi istrošena kao trener prvog tima, ali je način na koji je to urađeno po svojoj bestidnosti i bezobrazluku prevazišao sve do sada postavljene standarde - na krajnje ružan i nedostojan način, uz višemjesečnu medijsku hajku (naročito intenziviranu u predvečerje prošlonedjeljnih susreta sa vječitim rivalom), iz kluba je doslovno otjeran čovjek koji je poziciju šefa stručnog štaba Partizana preuzeo u trenutku kada to nikome drugom nije padalo ni na pamet. Čovjeku koji je sa ekipom za koju ni najoptimističniji navijači našeg kluba nisu mislili da će moći da parira gotovo duplo skupljem vječitom rivalu, čija je ekipa najveći dio sezone bila na prvom mjestu, koji je zbog mahinacija uprave o svom trošku putovao u Holandiju kako bi vratio Ksandera Severinu nakon njegovog iznenadnog odlaska iz tima, koji je morao da razmišlja o najosnovnijim obavezama kluba sa kojima se trener niti u jednom normalnom klubu ne bavi, i najvažnije čovjeku koji je uspavane navijače probudio i podstakao da u velikom broju isprate svako klupsko gostovanje, igrano u svim mogućim i nemogućim terminima, uručen je otkaz samo pet kola pred kraj prvenstva, u jeku grčevite borbe za mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Igora Duljaja, čovjeka koji je izgarao za klub na terenu, a kada je na to bio primoran nemarom uprave i van njega, sinoć je smijenio kvorum Upravnog odbora, sastavljan i nakupljan tokom cijelog jučerašnjeg dana. Sramnom spregom zloupotrebe medija, različitih vrsta pritisaka, kao i sada već standardnim namicanjem broja članova kvoruma, iz kluba je otjerana jedina osoba koja se u čitavom prethodnom periodu beskompromisno borila za Partizan. Takođe, Upravni odbor FK Partizan sinoć se na ovome nije zaustavio, s obzirom da je istovremeno na mjesto šefa stručnog štaba postavio čovjeka krajnje upitnih trenerskih kvaliteta i još upitnijeg integriteta, osobu koja se danima pred posljednji ligaški derbi vajkala, premišljala i, naposletku, odbijala da vodi ekipu na utakmici. Ostaje jedino tračak nade da ga takvom ponašanju nije naučilo igranje u španskom Betisu, koje tako rado ističe kada bi da krajnje perfidno i nekolegijalno umanji kvalitete drugih. Trenerska vrteška i odsustvo bilo kakvih naznaka strateškog planiranja rukovodećih organa kluba samo u dodatnoj mjeri u prvi plan ističe pitanje koje svakim danom i sve više zanima svakog navijača Partizana, sve one koji su klubu vjerni i u ovim po njega najtežim trenucima: kada će uprava kluba, koja je izgleda jedina nesmjenjiva, napokon snositi posljedice za svoju nebrigu, lopovluk i besraman odnos prema interesima Fudbalskog kluba Partizan?

Posljednjim potezom članovi uprave ponovo su bezuspješno pokušali da pilatovski operu ruke od odgovornosti za svoju neodgovornost, svaljujući sve na leđa Igora Duljaja, koji je posljednji koji je zaslužio otkaz. Ipak, svakom Grobaru je sada više nego ikada jasno koliko je kome stalo do budućnosti Partizana. Jug se ovom prilikom zahvaljuje Igoru na svemu što je učinio za naš Partizan, sa nadom da će, kada vidimo leđa ovoj i ovakvoj upravi, ponovo biti dio kluba, jer je čovjek kakvog Partizan zaista i zaslužuje. UPRAVA NAPOLjE!"

Podsjećamo, nakon otkaza koji je uručen Igoru Duljaju, Partizan je na mjesto šefa stručnog štaba imenovao Alberta Nađa, dosadašnjeg pomoćnog trenera u klubu. Nađ je nedavno vodio ekipu na prvenstvenom meču protiv Crvene zvezde, kada je Duljaj bio suspendovan zbog četiri žuta kartona. Prije rada u prvom timu Partizana samostalno je vodio filijalu Teleoptik.

✍️ САОПШТЕЊЕ ГРОБАРИ ЈУГ:



Јучерашња дешавања у нашем фудбалском клубу, засигурно представљају једну од насрамотнијих епизода у историји клуба и дефинитивно пробијање дна када је реч о поступцима актуелног руководства. ⬇️#partizan#fkpartizan#grobari#grobarijugpic.twitter.com/Rn9wCN5n3t — Partizan.net (@PartizanNet)April 30, 2024

(MONDO - D. N.)