Igor Duljaj se oglasio poslije smjene u Partizanu: Čekali su me na nož!

Sada bivši trener crno-bijelih dao je prvu izjavu nakon što su mu javili da iše nije šef stručnog štaba.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

FK Partizan smijenio je Igora Duljaja i saopštio mu je tu odluku telefonom, nakon što je sačekao da sada bivši šef struke crno-bijelih završi gostovanje u jednoj emisiji. Poslije svega, dao je izjavu za "Sport klub".

“Iskren da budem, očekivao sam da ću ostati do kraja sezone, ali mnogo puta sam pričao da su me neki čekali 'na nož' i na kraju se ispostavilo da je to tako. Nisam iznenađen i ko je stao iza odluke Upravnog odbora... Znao sam da će da se održi sjednica, imao sa razgovor povodom toga. Gostovao sam na emisiji i poslije emisije sam dobio poziv", objasnio je Duljaj okolnosti u kojima je saznao za rastanak.

U ovom trenutku, on ne želi da širi priču o svojoj smjeni, iako je i generalnom direktoru Milošu Vazuri u ponedjeljak lično saopštio da želi da ostane. "Ja sam rekao da ću da poštujem svaku odluku. Jutro je pametnije od večeri, a Partizan je iznad svih nas", kazao je Duljaj.

Umjesto njega, u utorak ujutru ekipu će na treningu u Sportskom centru "Teleoptik" na trening izvesti Albert Nađ, dosadašnji asistent u stručnom štabu i takođe nekadašnji igrački as Partizana. U ovom trenutku, on je izbor crno-bijelih za narednih pet utakmica do kraja Superlige Srbije, u kojima će tim iz Humske imati samo jedan cilj - da odbrani drugo mjesto.

Nađ će voditi tim kao šef stručnog štaba u četvrtak, u meču protiv Vojvodine, izuzetno važnom poslije četiri poraza crno-bijelih u nizu.

(Sport klub/MONDO)

BONUS VIDEO: Albert Nađ sa ekipom na "Marakani"