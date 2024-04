Ko preuzima Partizan poslije Duljaja? Sve vodi ka samo jednom imenu

Albert Nađ najrealnije je rješenje da zamijeni Igora Duljaja na klupi Partizana.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Poslije serije loših rezultata Partizan je odlučio da smeni Igora Duljaja i čeka se još zvanična potvrda. Potez koji je iznenadio pojedince, posebno ako se uzme u obzir da je u toku završnica sezone i da je ostalo još samo pet utakmica do kraja.

Ko će da ga naslijedi? Sve vodi ka jednom imenu, ka Albertu Nađu. On je već vodio ekipu u vječitom derbiju na "Marakani" i porazu od Crvene zvezde (3:2) kada je Duljaj bio suspendovan zbog žutih kartona. Izvjesno je da će on, ako i zvanično dođe do smjene, sjesti na "užarenu klupu" i pokušati da izvuče maksimum iz tima.

TSC se pobjedom u Humskoj približio na samo četiri boda i glavni cilj crno-bijelih je da odbrane drugo mjesto, trenutno imaju 70 poena. Djeluje da će Nađ da bude "vatrogasac". Da li samo privremeno ili se planira nešto dugoročno, to ostaje da se vidi.

Izvor: MN PRESS

Podsjetimo, Nađ je imao problem sa kamenom u bubregu i bio je u Urgentnom centru prije tog derbija. Iz bolnice je došao na stadion i vodio tim. "Trenutno sam dobro. Da pričam o nekoj ljubavi prema Partizanu, suvišno je! Ne znam da li je to potrebno kao motiv da igrači igraju protiv Zvezde, jer uvijek imaš motiv protiv najvećeg rivala", poručio je Nađ na konferenciji za medije poslije tog meča.

Albert je prošao kroz školu Partizana i prve profesionalne korake napravio je upravo u crno-bijelom dresu gdje je igrao od 1992. do 1996. godine. Otišao je onda u Španiju, igrao za Betis, Ovijedo i Elče i u Humsku se vratio 2002. godine. Zanimljivo je da je po povratku u Srbiju igrao u timu baš sa Duljajem do 2004. godine, kada je Igor otišao u Šahtjor. On je ostao do 2007. i onda prešao u ruski Rostov, pa je karijeru završio u Čukaričkom.

Trenerski put počeo je u Rakovici 2017. godine. Tim se tada takmičio u Srpskoj ligi Beograd. I tada je maštao da bude u Humskoj. Želja mu se ostvarila 2019. godine kada je postao pomoćnik Savu Miloševiću u Partizanu. Poslije toga odlučio je da preuzme Teleoptik, samostalno je vodio filijalu crno-bijelih tri godine i od 2022. je ponovo bio u ulozi pomoćnog trenera. Kako stvari stoje uskoro će postati šef struke Partizana.