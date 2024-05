Hit reakcija Gvardiole! Golman vodi Siti do titule, a Pepov potez već postao viralan (VIDEO)

Pep Gvardiola završio je na zemlji u momentu kada je Son imao šansu da postigne gol...

Izvor: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia

Mančester siti nalazi se na korak do osvajanja četvrte uzastopne titule u Premijer ligi. Za to je potrebno da u posljednjem kolu pobijedi Vest Hem ili da Arsenal ne savlada Everton. Bilo šta od toga donijeće Pepu Gvardioli novi trofej u domaćem šampionatu.

Nadali su se Mikel Arteta i "tobdžije" da bi njihov gradski rival Totenhem mogao da napravi iznenađenje i da bar uzme bod na svom terenu. Nije se to dogodilo, a moglo je. U 87. minutu je Son izašao sam pred gol Sitija, imao zicer za izjednačenje, nije iskoristio šansu. Nekoliko minuta poslije toga Holand je pogodio sa penala za 2:0 i tako postavio konačan rezultat kao strijelac oba gola.

U tim momentima dogodila se i jedna scena koja je postala pravi hit na društvenim mrežama. Kada je najbolji igrač "pijevaca" izašao sam pred Štefana Ortegu Gvardiola je samo legao na zemlju. Njegova, po malo i čudna reakcija, obišla je svijet i brzo postala meta podsmijeha. Neće mu to previše smetati pošto će njegov tim vjerovatno da odbrani titulu.

Inače, Ortega je bio na golu zbog povrede Edersona. On je u 69. minutu napustio teren. Imao je sudar sa Romerom, ljekari su mu ukazivali pomoć, on je dao znak da može da nastavi da igra, ostao je na terenu, ali izgleda da su doktori imali dugačije mišljenje, pošto je Pep poslušao njih i izveo ga iz igre. Nije to dobro prihvatio, bio je žestoko nervozan na klupi, ali je njegov zamjenik odradio odličan posao na kraju i vjerovatno spasio tim.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!