Barbarez saopštio spisak: Želimo da uspostavimo hijerarhiju, da se zna ko je lider, a ko mora da sluša!

Selektor BIH saopštio spisak igrača na koje računa za prijateljske mečeve protiv Engleske i Italije.

Izvor: Promo/FS BiH

Sergej Barbarez debitovaće na klčupi „zmajeva“ 3. juna na prijateljskom meču protiv Engleske u Njukaslu, a odmah potom slijedi i prijateljski duel sa Italijom u Empoliju.

Novi selektor BIH, koji će da debituje u Engleskoj saopštio je spisak igrača na koje računa za ova dva duela, a potom i obrazložio pozive.

Na spisku je nekoliko novih imena, među kojima i nekoliko igrača iz Premijer lige BIH, a to će kako je Barbarez obrazložio biti praksa i ubuduće da u nacionalnoj selekciji bude nekoliko igrača iz domaće lige.

Barbarez je spisak saopštio po linijama, uz obrazloženje za većinu njih.

Golmani: Nikola Vasilj, Kenan Pirić, Osman Hadžikić

"Ideja nam je da nam treći golman principijelno bude iz bh. lige, da im dajemo šansu. Ne znači da će prvi da bude da treći golman bude iz naše lige", rekao je Barbarez

Odbrana: Jusuf Gazuibegocvić, Sead Kolašinac, Anel Ahmedhodžić, Denis Hadžikadunić, Ermin Bičakčić, Nikola katić, Stjepan Radeljić i Tarik Muharemović.

"Ima nekih starih imena, ali i novih. Bičakčić je moja želja, potreban nam je dobar stoper. Njegovo iskustvo i želja da igra su stvarno ogromni i treba nam da pravi pritisak na mlađe momke, a na kraju kvalitet će presuditi, igraće ko zasluži. Želja nam je hijerarhiju napraviti, da se zna ko je zadužen za lidersku poziciju, a ko treba da sluša. Ovi novi su momci koji imaju kvalitet, Nikola pokazuje da je pravi lider, a Stjepan nam se svidio ne samo svojom tehnikom, nego visinom, snagom, liderstvom. Muharemović, to će nam biti velika stvar da dižemo U21 momke. Dobijamo pozitivan fidbek iz Juventusa za njega“, obrazložio je Barbarez.

Vezni red: Rade Krunić, Benjamin Tahirović, Denis Huseinbašić, Ivan Bašić, Dal Varešanović, Armin Gigović, Haris Hajradinović i Dženis Burnić.

„Imamo malih problema sa Radetom, s povredom, još ćemo to malo sačekati. Želimo da bar bude s nama, jer je vrlo važna karika u mom razmišljanju. Smatram da i Tahirovića i Huseinbašića kao novajlije. Za Bašića smo u startu bili za veliko DA. Iako ima 22 godine može više pozicija da igra, nadamo se da će nam ostati i 10-12 godina u reprezentaciji. Da ostane neki kostur i poslije nas. Dženis Burnić je novo lice, igrač Karslruea, tip igrača koji nam vrlo odgovara. Fajter, disciplinovan igrač i to nam je važno zbog preuzimanja odgovornosti.

Napad: Edin Džeko, Ermedin Demirović, Haris Tabaković i David Vuković

"Edin je mali upitnik zbog povrede, on će doći na okupljanje, pa ćemo razgovarati. Demirovića znate, on je naš veliki adut, u odličnoj je formi u Bundesligi. Tabaković je prvi strijelac druge Bundeslige, nadam se da će napraviti iskorak ka prvoj. Davidi Vuković je mladi reprezentativac što nam je isto važno i to će biti praksa da će u sastavu uvijek biti jedna igrač iz PLBIH tu. Želimo da damo momcima u našoj ligi nagradu i motivaciju da mogu da izbore se za reprezentaciju“, poručio je Barbarez.

Selektor Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa u prijateljskim utakmicama protiv Engleske i Italije početkom juna.pic.twitter.com/DEcQwJgMjD — NFS BIH (@NFSBiH)May 16, 2024

On je istakao da se ne plaše jakih duela protiv Engleske i Italije.

"Da se plašimo ne bisdmo sjedili ovdje. Mi smo stvarno ubijeđeni da ovi momci imaju nešto. Nije to sve ni crno bilo toliko ranije. Dosta smoanalizirali utakmicu protiv Ukrajinei one ranije. Ima tu dosta finih stvari. Znate da u reprezentaciji dosta igra motiv, ponos. Kroz sve te razgovore moramo prioznati da toga nije bilo u toj nekoj velikoj mjeri".

Na pitanje zašto je pozvan fudbaler Borca David Vuković, a ne neko drugi, odgovorio je:

"Za Vukovića smo sa puno strana dobili dobre stvari o njemu. Eto oni će biti prvaci, valjda, da ne bude da sam protiv Zrinjskog. Imamo ideju da mladog igrača istrpimo kroz duži vremenski periodu. Uvijek će mladi igrači imati šansu da se pokažu“, istako je selektor BIH.