Piksi objavio širi spisak za EURO: Nema Svilara, selektor Srbije pozvao 35 igrača

Dragan Stojković Piksi objavio je širi spisak za Evropsko prvenstvo.

Dragan Stojković Piksi objavio je širi spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo. Na njemu se nalazi 35 imena i nema golmana Mileta Svilara, iako je bilo spekulacija da će on biti među pozvanima... Pored njega nema Marka Grujića, Uroša Račića, Milana Gajića, Dejana Joveljića, Erhana Mašovića...

Podsjećanja radi, Svilar je "odjavio" Srbiju i želio je da brani za reprezentaciju Belgije na prvenstvu Evrope, ali zbog pravila FIFA to nije moguće. Pričalo se da je došlo do pomirenja između njega i selektora, ali se to očigledno nije dogodilo.

Od golmana je novajlija Aleksandar Jovanović koji pruža fantastične partije u Partizanu ove sezone. Kada su defanzivci u pitanju jedno od novih imena je Nemanja Stojić iz TSC-a. U veznom redu poziv su dobili Veljko Birmančević koji igra sjajno u Sparti iz Praga i Matija Gluščević iz kragujevačkog Radničkog. Kada je napad u pitanju tu je Mihailo Ivanović iz Vojvodine.

Reprezentaciju Srbije očekuju prijateljski mečevi sa Austrijom i Švedskom kao posljednje provjere pred takmičenje. "Orlovi" su u grupi sa Engleskom, Slovenijom i Danskom.

SPISAK:

GOLMANI: Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Aleksandar Jovanović





ODBRANA: Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Miloš Veljković, Srđan Babić, Uroš Spajić, Strahinja Eraković, Nemanja Stojić, Jan Karlo Simić





SREDINA TERENA: Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Ivan Ilić, Saša Zdjelar, Srđan Mijailović, Sergej Milinković-Savić, Dušan Tadić, Samed Baždar, Aleksandar Ćirković, Lazar Samardžić, Veljko Birmančević, Filip Kostić, Filip Mladenović, Matija Gluščević, Andrija Živković, Mijat Gaćinović, Nemanja Radonjić





NAPAD: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov, Mihailo Ivanović