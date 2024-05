Pikao fudbal na Novom Beogradu, sad uzima Bajern: Od betona u bloku do Mančestera i Minhena - nevjerovatna priča

Dok cijela Evropa sa nevjericom prati vijest o imenovanju novog trenera Bajern Minhena, njegov mali fudbal u Beogradu sve više zvuči kao urbana legenda. A, zaista se dogodio!

Belgijska fudbalska legenda Vensan Kompani (38) novi je trener Bajerna i ostale su još samo formalnosti da to bude ozvaničeno. Slavni kapiten Mančester sitija naučio je "građane" na terenu kako se osvajaju titule (podigao ih čak četiri), sa Belgijom je bio treći na svijetu 2018, a kao trener je uveo Barnli u Čempionšip 2023. Narednih dana ili nedjelja, on će definitivno naslijediti Tomasa Tuhela i tako će biti okončana jedna od najluđih transfer-saga u Evropi, sa previše obrta čak i za Bajernove pojmove.

Iako je trener manje od četiri godine i iako je sa Barnlijem ispao iz Premijer lige, u Bajernu su uvjereni da će znati kako da vrati titulu u Minhen sa timom krcatim velikim zvijezdama, Tomasom Milerom, Harijem Kejnom, Alfonsom Dejvisom, Džošuom Kimihom, Seržom Gnabrijem, Matijsom De Lihtom i drugima ... "Pregovori su u odmakloj fazi i saznajemo da je vlasnik Barnlija Alan Pejs vodio razgovore sa predstavnicima Bajerna oko obeštećenja. Postoji obostrana nada da će čitav posao biti sklopljen do vikenda", objavio je "Gardijan".

Kada posao bude ozvaničen, postaće to jedan od najvažnijih dana u životu asa koga je fudbalski put spletom nevjerovatnih okolnosti doveo i do Beograda. I to ne samo kada je igrao protiv Srbije na "Marakani" u oktobru 2006. ili u oktobru 2012. Sjajna je priča o tome kako je u ljeto 2006, nakon potpisa za njemački Hamburg, došao u Beograd, na poziv svog saigrača iz Anderlehta, srpskog fudbalera Gorana Lovrea. Kompani i Lovre došli su u Novi Beograd i učestvovali u turniru u bloku 19a u znak sjećanja na Uroša Tišmu, tragično stradalog srpskog mladog fudbalera.

"Goran je odlučio da na turnir pozove i svog doskorašnjeg saigrača, tada skoro anonimnog 20-godišnjeg Vensana Kompanija, koji je takođe napustio Anderleht i prešao u HSV. I tako se dešava nemoguća priča - Kompani dolazi u blok i logično, postaje glavna atrakcija turnira - ponajviše zbog svojih fudbalskih sposobnosti, ali i zbog toga jer je stranac i profi fudbaler. Bio je nasmijan i opušten, slikao se sa svima koji su tražili (čuvena sa rendom klincem) i najlaganije pričao sa drugim učesnicima. Vjerovatno skoro niko ko se tad zadesio u bloku nije ni slutio da će mladi Belgijanac uskoro postati zvijezda evropskog i svjetskog fudbala. Naravno, ekipa u kojoj je Kompani igrao osvaja turnir, a on se nakon toga seli u Njemačku gdje dvije godine provodi u Hamburgu", objavio je na društvenoj mreži "Iks" korisnik "Fflecer"

Na svom igračkom vrhuncu, Kompanijeva vrijednost prema transfermarktu iznosila je 35 miliona evra, mada je Sitiju bio dragocjeniji od bilo koje svote novca. U svlačionicu je unosio pobjednički mentalitet, u tim čvrstinu i u odbrani je postavljao temelje šampionskog tima. Sada će to iskustvo morati da koristi svakog dana i svakog trenutka u trusnom Bajern Minhenu, gdje će postati treći trener u posljednjih 14 mjeseci, poslije Julijana Nagelsmana i Tuhela.

Kao igrač je bio veliki i Beograd je to dobro upamtio - i gledajući ga na TV-u u dresu Sitija i Belgije i na "Marakani", kao i na Novom Beogradu. Ovako je Kompani igrao na stadionu Zvezde.