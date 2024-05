Luda kuća u Mančester junajtedu! Svi smijenili trenera, on se javio: Ljudi, meni rekli da ostajem!

Erik ten Hag tvrdi da ostaje trener Mančester junajteda bez obzira na rezultat u finalu FA Kupa.

Izvor: PETER POWELL/EPA

Iako je djelovalo da će Mančester junajted smeniti Erika ten Haga na kraju aktuelne sezone, sada holandski trener tvrdi sasvim suprotno. U intervjuu za jednu holandsku televiziju, uoči finala FA Kupa protiv gradskog rivala Mančester sitija na "Vembliju", trener je ispričao da definitivno ostaje na Old Trafordu naredne sezone.

Sve to Ten Hag izjavljuje dok mu mediji u Engleskoj "pakuju otkaz" i na njegovo mjesto dovode Kirana Mekenu, a za sada nije jasno da li to Holanđanin radi samo kako bi smirio i opustio ekipu pred finale FA Kupa - ili je to zaista istina. Prema njegovim riječima koje su stigle do Ostrva, Ten Hag najavljuje ostanak jer je pregovarao sa novim suvlasnikom Džimom Retklifom i dobio uvjerenje da ga neće smijeniti.

"Već smo obavili analizu. U nedjelju idem na odmor... Nema potrebe za priču o tome, nastavljamo sljedeće sezone", slavodobitno je poručio Erik ten Hag koji je već dve sezone na klupi Mančester junajteda, a sada trpi nikad veće kritike.

Ten Hag je medijima u svojoj zemlji objasnio da Mančester junajted ne zna za šampionsku titulu još od odlaska Aleksa Fergusona, ali je uprkos tome pritisak ogroman. Zaboravljaju navijači da se mnogo toga promijenilo u posljednjoj deceniji i da nikakav garant za osvajanje titule nije što su nekada bili veliki klub. Takođe, da dokaže da je upućen u planove kluba, najavio je i da će novi vlasnik rušiti trening centar Karington i praviti novi.

Bivši trener Ajaksa je na klupi Junajteda od 2022. godine i ima ugovor na još godinu dana. Do sada je klub vodio na 113 utakmica uz učinak 67 pobjeda, 15 remija i 31 poraz. Na klupi "crvenih đavola" osvojio je Karabao kup do sada.