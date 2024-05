"Provokacije Srba me lože!" Bek Slovenije prijeti "orlovima": Korijeni su mi iz Srbije, ali ne mogu da dočekam meč!

Petar Stojanović je ekstremno motivisan za meč sa Srbijom na Evropskom prvenstvu.

Izvor: EPA-EFE/ANTONIO BAT

Srbija će se na Evropskom prvenstvu sastati sa Engleskom, Danskom ali i Slovenijom koja u svojim redovima ima fudbalere srpskog porijekla. Jedan od njih je i nekadašnji bek Dinama iz Zagreba Petar Stojanović. On je imao dobru sezonu sa Sampdorijom, a sada je istakao da je reprezentacija na mnogo višem nivou nego ranije.

"Mentalitet u reprezentaciji je drugačiji nego prije kvalifikacija. To smo dokazali na terenu. Svi se bore do kraja, a poznati smo i po svojoj taktici. Ne komplikujemo, igramo konkretno. Već smo igrali dobro protiv Srbije i Danske, a u prošlosti su momci pokazali da se mogu takmičiti i s Engleskom, biće drugačije, niko se neće suzdržavati, očekujem lijepo ljeto", rekao je Stojanović za "Nogomaniju".

Rekao je da su mu korijeni iz Srbije, ali da ga to samo dodatno motiviše pred duele sa "orlovima". Kako on to vidi, javnost u Srbiji potcjenjuje kvalitete selekcije u kojoj su pored njega Jan Oblak, Benjamin Šeško...

"Reći ću ovo: oni nam daju dodatan motiv! Neću ništa predviđati, pričaćemo poslije utakmice. Vjerujem u nas. Njihovi komentari i provokacije me lože. I molim ih da nastave. Ne mogu da dočekam utakmicu. Moji korijeni su iz Srbije, ali u ovu utakmicu ulazim svom snagom", istakao je on.

(MONDO, Nogomanija, N.L.)