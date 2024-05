Smanjuje se Superliga Srbije!

Fudbalski savez Srbije smatra da je liga previše obimna, pa će pristupiti smanjenju u narednim godinama.

Fudbalski savez Srbije usvojio je na posljednjoj sjednici Strategiju razvoja za period od 2024. do 2028. godine, a u njoj se navodi da će elitni rang srpskog fudbala imati daleko manje učesnika nego sada. Podsjećamo, još od sezone koja se igrala tokom pandemije korona virusa, kada je Superliga imala 20 timova, elitni rang domaćeg fudbala sadrži 16 timova koji se nakon 30 odigranih kola dijele u grupe plej-of i plej-aut, a zatim igraju još po jednu utakmicu do kraja sezone. Sve to odlazi u prošlost!