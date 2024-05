"Lola" se vratio u Partizan! Imaće najvažniji zadatak u Humskoj: Praviću igrače za Nađa!

Milan Smiljanić govorio za zvanični sajt Partizana o povratku u Humsku.

Bivši kapiten Partizana Milan Smiljanić vratio se u Humsku. "Lola" će preuzeti omladince Partizana, odnosno radiće sa dječacima rođenim 2007. godine (i dio starijih 2006) čija sezona počinje u avgustu. Smiljanić dolazi iz OFK Beograda u kome je radio od završetka karijere i pomogao je "romantičarima" da se vrate u Superligu, a sada se vraća u svoj dom.

"Meni je prioritet da djeci prenesem značaj ovog kluba, ovaj klub treba da se voli i da se navija odmalena. Ja to tako gledam i naučen sam tako od starijih trenera i da se neke vrijednosti poštuju. Meni je priporitet da tu djecu izgradim i da budu spremni kad uđu u prvi tim. Ja sam i ranije uvijek potencirao na Partizanovoj djeci. Rezultat u omladinskoj školi nije u prvom planu. Naravno da ću tražiti rezultat bio sam takmičar, ali je najbitnije da se ti igrači profilišu za prvi tim", rekao je Smiljanić u prvom intervjuu po dolasku u Partizan.

Podsjetimo, i sam Smiljanić je prošao kroz sve selekcije Partizana, a debi za prvi tim imao je prije skoro dvije decenije. Bilo je to 25. marta 2005. godine u susretu sa Sutjeskom, a dres crno-bijelih nosio je u četiri mandata. Prvo do 2007. godine kada je otišao u Espanjol, pa se potom vratio na pozajmicu 2010. i ostao sve do 2013. Posljednje nastupe u Partizanu imao je od 2018. do 2022. kada je završio okarijeru.

Sa crno-bijelima je osvojio tri titule prvaka države, kao i dva Kupa Srbije. Igrao je još za Hihon, Genčleg, Makabi, Pert i Hapoel Aškelon.

