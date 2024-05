Samo dva rivala, ali jaka! Poznato s kim Partizan igra u kvalifikacijama za Ligu šampiona

Poznato protiv koga Partizan igra na startu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Partizan je sezonu u Superligi završio na drugom mjestu i to znači da će igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, prvi put još od 2017. godine. Ono što je neizvjesno je lista klubova protiv kojih Partizan može da igra u kvalifikacijama, pošto se iz dana u dan mijenjaju stvari usljed promjena u prvenstvima Evrope. I ne samo to, na Partizan je direktno uticalo i to što je Atalanta osvojila Ligu Evropu, pa su sa dužnom pažnjom pratili i njihov današnji meč protiv Torina.