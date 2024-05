"Nije Partizan autobuska stanica!" Fudbaler podigao glas: Mora da se mijenja, nek se zapitaju!

Iskusni fudbaler Nemanja Nikolić ljut nakon neuspješne sezone crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana bili su blizu još jednog šokantnog poraza, pošto je Radnički iz Kragujevca sve do 75. minuta imao ubjedljivu prednost u Humskoj, u posljednjem meču sezone 2023/24. Uspjeli su igrači domaćeg tima da se vrate, da golovima Nikolića i Trifunovića izjednače i osvoje bod, ali... Kada se sve sabere, ostaje gorak ukus u ustima nakon užasnog proljećnog dijela sezone.

Svjestan je toga i Nemanja "Taki" Nikolić, jedan od prvotimaca Partizana i vjerovatno najveći navijač crno-bijelih u aktuelnom igračkom kadru. Svjestan je, a smije i da kaže. Partizan nije ispunio ciljeve iako je drugi na tabeli, Partizan nešto mora da mijenja, a stadion u Humskoj nije autobuska stanica da se na njega ulazi i sa njega izlazi bez ikakvog traga u klubu!

U emotivnoj ispovijesti nakon završene još jedne fudbalske sezone, Nikolić je istakao i da je vrijeme da se Partizan više okrene momcima iz svoje škole, koji su i protiv Radničkog donijeli preokret. Takođe, iskusni fudbaler rekao je da su i pored sudijskih grešaka na njihovu štetu igrači Partizana veći krivci za rezultate od arbitara!

"Imali smo probleme užasne. Počev od mene, do svih ostalih aktera, osim golmana. Bez obzira što primamo dosta golova, nije samo odbrana kriva. Da se ne lažemo, jer odbrana počinje od napada. Primili smo 50 i nešto golova, sa Evropom... Uf, ne pamtim kada je to posljednji put bilo", rekao je Nemanja Nikolić i dodao: "Jesmo dali dosta golova, ali to znači da mi u napadu nismo vodili mnogo računa o odbrani. Izvinjavam se momcima u odbrani, kao i golmanu za cijelu sezonu. Izvinjavam se u svoje ime, a da li će ovo neko drugačije shvatiti, ni ne zanima me. U pojedinim situacijama odnos prema igri je neprihvatljiv."

Činilo se da je Nemanja Nikolić ljut i zbog rezultata protiv Radničkog, ali i zbog cjelokupnog utiska koji su crno-bijeli ostavili tokom proljeća. "Nije ni trebalo da dobijemo utakmicu, nešto nas je pogledalo, mladost koja je ušla, mladost na koju je možda ranije trebalo da se obraća pažnja. Pogledajte Trifunovića, Rogana, Stjepanovića koji je odigrao dva perfektna derbija, Janković mali... To su djeca koja su morala da dobiju veću minutažu, po mom mišljenju", zaključio je napadač.

Vidi opis "Nije Partizan autobuska stanica!" Fudbaler podigao glas: Mora da se mijenja, nek se zapitaju! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Po njegovim riječima, djelimično su krive sudije, ali više igrači Partizana. "Dosta je faktora uticalo na sve što se desilo. Kada sa +6 odeš na -14 ili -16 koliko je sada, to je katastrofa. Ne znam šta bih rekao, užas. Bez obzira što je u nekim situacijama sudija bio kriv, to svi znamo, nema potrebe da se krije. Sudije jesu bile krive za određeni broj bodova, ali smo mi bili za većinu glavni krivci. Koliko god bila krivica sudija, naša je veća", dodao je Nikolić, kojem je ovo povratnički mandat u Humskoj.

Iako je imao mnogo toga da kaže, Nemanja Nikolić se u jednom trenutku zaustavio. Postoje neki detalji koje je želio da zadrži za sebe, ujeo se za jezik, a djeluje da bi se na tapetu našao i neko od saigrača da to nije uradio. Partizan je u proljećnom dijelu sezone potpuno potonuo, pa sada treba analizirati i tražiti razloge za to.

"Svašta bih rekao, suzdržavam se. Imao sam velike ambicije pred početak sezone, rekao sam tada da imam pravo da se nadam, bez obzira što su nas svi unapijred otpisali. Neshvatljiv pad i sve poslije derbija 2:2, poslije Kruševca... Bez obzira da li je bio penal ili nije, morali smo utakmicu da riješimo i u prvom poluvremenu, bez obzira da li je Radaković napravio previd ili ne... Ako to nismo dobili, onda u Lučanima sijaset šansi. Pojedini igrači bi trebalo da se zapitaju neke stvari, Partizan nije autobuska stanica da neko dođe i prođe. Mi ćemo ostati, bar se nadam da hoćemo, bar dobar deo domaćih. Mi ovde ostajemo i na našim plećima biće kritike i sve. Kao jedan od najstarijih ponavljam – neki igrači da se zapitaju dobro. I na sebe mislim, zbog nekih situacija i utakmica kako sam odigrao. Uvijek sam nesrećan, ni sada nisam srećan bez obzira što smo stigli rezultat. Možda je trebalo oni da jure rezultat, jer mi smo ipak Partizan", ispričao je "Taki" i dodao: "Nemam zamjerku kompletnu na Kalulua, Severinu i Goha, ali imam na neke situacije, čak i na domaće igrače, pa i na sebe, kao što rekoh. Naravno da ima zamjerki. Ako mi u priči lažemo, TV ne laže, snimak ne laže. Mi možemo da se pogledamo u oči i kažemo da nismo ispunili zadatak koji smo imali, uopšte. Bez obzira što smo drugi, smatram da uopšte nismo ispunili zadatak."

Da bi Partizan bio bolji, šta treba da se promijeni?

"Da znamo da se nosimo sa pritiskom. Kada je lijepo, sve je lijepo. Kada dođu problemi, u Partizanu je najteže igrati. Bez obzira što je lijepa naša publika, ujedno je i teška. Kada ne ide, svaka kritika se čuje. Još je veća žal jer je južna tribina prazna, pa se još više čuje. Kada dođeš u Partizan i ako od malih nogu želih da igraš u velikom klubu, kada si tu – moraš da se nosiš sa pritiskom. Ne možeš samo da digneš ruke i kažeš: 'Muko moja, pređi na drugoga'. Ne može tako. Treba dosta stvari da se promijeni, vjerovatno i hoće prema navodima raznih medija i čitamo svuda po internetu. Sada, ko je tu da se mijenja, nije na meni da sudim, niti je na meni da donosim odluke. Zadržaću za sebe šta tu treba da se promijeni i šta treba da se mijenja. Možda ja treba da se promijenim, otkud znam. Igrao sam u napadu, postigao šest golova uz osam asistencija. Ali, s obzirom na minutažu koju sam imao rekao bih da sam uradio dobar posao. Moram to da kažem", ispričao je Nikolić nakon što je spuštena zavjesa na još jednu neuspješnu sezonu crno-bijelih.

Vidi opis "Nije Partizan autobuska stanica!" Fudbaler podigao glas: Mora da se mijenja, nek se zapitaju! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Ipak, djeluje da se Nemanja Nikolić neće predati i da ostaje da se bori za Partizan, onako kako to navijači sa istoka i zapada najviše cijene, na terenu. "U početku sam bio zadovoljan statusom u ekipi, ali u nekim momentima kada mi je išlo, kada mi je svaki šut prolazio, a dodavanje postajalo asistencija, trebalo je tada da dobijem veću šansu. Pa, ako dođe do zamora materijala, da sjednem na klupu i onda opet... Apsolutno nemam potrebu da se bunim, rekao sam još dok je bio Igor Duljaj da nemam problem sa tim da budem druga ili treća opcija, ja ću uvijek biti u službi kluba. I sve dok klub bude mislio da sam potreban, ostaću. Moja je želja da ostanem što duže i, Bože zdravlja, završim karijeru ovdje. E, sad, da li će se to ostvariti ili ne, nije na meni. Imam ugovor, vidjećemo", rekao je na kraju.

Podsjećamo, Partizan je evropsku sezonu završio ubjedljivim porazom u dvomeču od Nordsjelanda (6:0), nakon što je na penale eliminisao Sabah iz Azerbejdžana. U Kupu Srbije crno-bijeli su zaustavljeni u polufinalu porazom od Crvene zvezde, a u prvenstvu su završili na drugoj poziciji. To znači da će tim iz Humske tokom ljeta igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, prvi put nakon sedam godina. Biće izuzetno teško za Partizan da stigne do grupne faze tog takmičenja, koje će po prvi put biti u novom formatu.

(Mozzartsport/MONDO)

BONUS VIDEO: