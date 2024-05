"Htjeli kolima na meč, da što prije odu!" Albert Nađ prozvao fudbalere Partizana: Nema kući!

Albert Nađ otvoreno o sezoni Partizana koja nije završena na najslavniji način, ali najvažnije za crno-bijele je da će u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Fudbaler Partizana Nemanja Nikolić "prozvao" je svoje saigrače zbog nedovoljno dobrog odnosa prema dresu na meču protiv Radničkog na "zatvaranju" sezone u Superligi (2:2), a njegove riječi potvrđuje i izjava trenera Alberta Nađa. U razgovoru sa medijima po kraju takmičarske godine, Nađ je otkrio da pojedini fudbaleri nisu htjeli klupskim autobusom na utakmicu, nego automobilom kako bi što prije otišli kućama kada se susret završi.

"Pitali su da krenu kolima na utakmicu da bi što prije otišli kućama, onda možete da zamislite... To je bila samo lančana reakcija na igrača koji je dobio dozvolu, pa kada može jedan, pita drugi. Neki su me pitali ako ga ne planiram za utakmicu, da ide kući. Nema kući. Odigramo sve ovo, pa onda imate vremena da se odmorite da provedete sa porodicom, šta reći za igrače koji nisu sa svojom familijom i koji igraju Ligu šampiona, pa Evropsko prvenstvo. Oni su dovedeni u Partizan, debelo plaćeni za to što rade i moraju da imaju profesionalan odnos prema klubu. Ne pričam o emocijama, neko to ima ili ne, ne vjerujem da u drugim klubovima mogu da rade tako nešto", rekao je Nađ.

Pogledajte 01:32 Albert Nađ o odnosu igrača Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Istakao je da objektivno nisu igrali na nivou koji su željeli, poručujući i da ne mari previše za "atraktivan fudbal". Prema njegovim riječima, najvažnije je doći do rezultata, a da bi uspio - neće birati sredstva. To se posebno odnosi na utakmice kvalifikacija za Ligu šampiona gdje će Partizan igrati protiv Fenerbahčea ili Dinamo Kijeva.

"Nekad moraš Kineski zid da postaviš. Kad podvučemo crtu, svi hoćemo samo rezultat. Ančeloti je u finalu Lige šampiona i kada igra, Real Madrid osvaja. Cilj opravdava sredstva. Sad igramo sa Fenerbahčeom koji je kvalitetniji od nas, pitate hoću li da stavim autobus protiv njih? Ako mi bude donio željenu Ligu šampiona, staviću i Erbas jer je veći. Na koji način, igraćemo na način da dođemo do rezultata. Možda će biti i ružno. Svi bi voljeli atraktivno, ali nekada moraš i ružan fudbal nekada. Ne znam da li su Galaktikosi osvojili jednu titulu, a bili su Galaktikosi", dodao je Nađ.

Pogledajte 03:56 Albert Nađ Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

