"Jokić je jako spor, smiješno građen!": Hit analiza NBA igrača, objasnio Americi šta to Srbin ima, a oni ne!

Džef Tig je igrao protiv Nikole Jokića i dobro zna šta je to što ga izdvaja u odnosu na američke košarkaše.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia / Youtube / Club 520 Podcast

Mnogo se priča o Nikoli Jokiću u NBA ligi, a nakon što su prije nekoliko sezona bivši igrači uglavnom bili protiv njega i govorili su da ne treba da bude MVP, sada je shvaćeno kakav je majstor. Nekadašnji NBA plejmejker Džef Tig uporedio je Jokića sa Amerikancima iz NBA lige i jasno vidio šta je njegova prednost.

Trostruki MVP NBA lige, osvajač prstena i MVP finalne serije 2023. godine jednostavno ima više košarkaškog znanja nego košarkaši iz Amerike, pogotovo ako se u obzir uzmu centri. Iako nije baš slika i prilika fizičke dominacije, Tig smatra da mu to uopšte ne smeta.

"Američkim igračima sada nedostaje vještine. Super smo kada su fizikalije u pitanju, igramo jedan na jedan, hiljadu puta možemo da driblamo... On nije atletski superioran, jako je spor, smiješno je građen, a onda izađe i ima 37 poena, 18 skokova i 15 asistencija. Samo sa svojom vještinom. Smiješno mi je kad mi kažu da on nije fiziči dominantan. J***š to, uzmi moje atletske sposobnosti i daj mi ovo!", rekao je Tig u jednoj emisiji.

Što se tiče ove sezone u kojoj Jokić za sada ima 31,5 poena, 13 skokova i 9,7 asistencija po meču Tig smatra da će u njoj četvrti put postati MVP regularnog dijela sezone. Iako ga, kako kaže, košarka ne zanima! "Novi MVP sezona za Jokića? Da! A on uopšte ni ne želi da osvoji MVP priznanje. On je bukvalno najbolji igrač u ligi. Na oko nije košarkaš, smiješno je građen, trči na ivici stopala, Njega košarka ne zanima, samo je bolji od svih ostalih", rekao je Džef Tig.

Ko je Džef Tig?

Izvor: EPA/ERIK S. LESSER

Džef Tig ima 36 godina i od skora je "penzioner". On je nakon dvije godine na Vejk Forestu izabran kao 19. pik od strane Atlante u kojoj je proveo većinu karijere. bio je član Houksa od 2009. do 2016. a zatim je godinu dana proveo u Indijani. Nakon toga duže se zadržao u Minesoti. ča tri sezone, pa se na kratko vratio u Atlantu. Poslije godine u Bostonu 2021. je osvojio prsten kao član Milvokija i otišao u penziju. Bio je Ol Star 2015. godine, a u NBA je došao do preko 10.000 poena, ima preko 4.500 asistencija i skoro 2.000 skokova. Trenutno je trener u jednoj srednjoj školi.