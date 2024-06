"Milojević je čekao smjenu da preuzme Zvezdu!" Terzić otkrio: Ht:o sam da budem podrška Baharu!

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić pričao i o Baraku Baharu.

Crvena zvezda će u novu sezonu krenuti sa Vladanom Milojevićem, trenerom koji je prije sedam godina i započeo dominaciju crveno-bijelih na domaćoj sceni, uz velike uspjehe u evropskim takmičenjima. Tokom nedavno završene sezone Milojević se vratio u klub, odnosno na polusezoni je naslijedio Baraka Bahara čiji polugodišnji mandat nije ispunio očekivanja.

Iako su čelnici Zvezde očekivali nastavak dominacije u domaćim okvirima i iskorak u Evropi, Izraelac nije uspio da donese rezultate za samo nekoliko mjeseci u klubu. Primijetio je to i Zvezdan Terzić, koji je zbog poraza od Jang Bojsa u Bernu i Partizana u Humskoj - na samom kraju jesenjeg dijela - morao da otpusti Bahara. Sada se Terzić još jednom prisjetio te saradnje.

"Mi smo htjeli sve najbolje, htjeli smo jednu promjenu dolaskom Baraka Bahara i to je na početku dobro izgledalo nakon priprema i prijateljske utakmice sa Fiorentinom. Mislim da smo se potrošili u tim utakmicama Lige šampiona gdje smo imali jaku grupu. Fizički i emotivno smo se istrošili i to je rezultiralo gubitkom bodova. Imao je Barak Bahar mnogo dobrih stvari, prije svega oko tih mladih igrača koje je forsirao. Mislim da smo u Evropi bili jako, jako konkurentni, malo nam je sreća okrenula leđa u nekim ključnim utakmicama da poentiramo i materijalizujemo te dobre igre. Spletom okolnosti cijeli angažman Baraka Bahara se sveo na te dvije utakmice sa Jang Bojsom i Partizanom. On da je pobijedio te dvije utakmice, a zaslužio je da pobijedi na obje utakmice vjerovatno bi i dan danas bio u Crvenoj zvezdi. Ali fudbal je takav. Kako je rekao Vujadin Boškov postoje dva tipa trenera, onaj koji je smijenjen i koji će tek da bude smijenjen. Svi su treneri sa spakovanim koferima i rezultat je ono što ih drži. A u Crvenoj zvezdi se poraz od Partizana jako teško prašta", rekao je Zvezdan Terzić gostujući na RTS.

Vidi opis "Milojević je čekao smjenu da preuzme Zvezdu!" Terzić otkrio: Ht:o sam da budem podrška Baharu!

Zvezda je na kraju jesenjeg dijela prvenstva prekinula saradnju sa Barakom Baharom, a prvi izbor za klupu bio je Vladan Milojević. Nekadašnji prvotimac kluba, a kasnije i veoma uspješni trener Zvezde rado se odazvao pozivu i pred početak zimskih priprema vratio se u klub.

"Moralo je doći do razlaza. Kada je došlo do razlaza nismo imali dilemu da li će novi trener biti Vladan Milojević ili neko drugi. Bili smo s njim u kontaktu sve vrijeme. Ne ja lično, ja sam htio da budem stvarno iskrena podrška Baraku Baharu. On je čekao da se desi smjena da bi preuzeo Crvenu zvezdu. Da li se Milojević promijenio? Mislim da se jako promijenio na bolje. Danas je Milojević sedam godina stariji od onog Milojevića koji je došao 2017. godine. Te godine nose iskustvo i pamet i sve što dolazi sa tim. Osjećam ja kroz svakodnevni razgovor sa njim koliko je on zreliji, iskusniji i mekši. On je nivo više nego kada je otišao iz Crvene zvezde", ispričao je Terzić i dodao:

"Trebalo je vremena da se igrači adaptiraju na veliki klub kakva je Crvena zvezda, a navijači Crvene zvezde ne daju to vrijeme. To je potpuno normalno svuda u Evropi da prođe svakom igraču period aklimatizacije. Zahtijeva se rad pod pritiskom. Tu mislim na Hvanga. Endiajea, Olajinku... Kako je sezona odmicala tako je vrijeme pokazalo svoje da oni imaju onaj nivo zbog kog smo ih doveli."

Podsjećamo, Vladan Milojević je u prvom mandatu Crvenu zvezdu vodio do dvije šampionske titule, ali i do tri grupne faze u Evropi. U prvoj sezoni prošao je četiri kvalifikaciona kola, a zatim i grupnu fazu Lige Evrope, da bi ga u nokaut fazi eliminisao CSKA iz Moskve. Tokom naredne dvije sezone Zvezda je igrala u grupnoj fazi Lige šampiona, prvi put nakon 1992. godine, kada je u Kupu evropskih šampiona branila titulu.

