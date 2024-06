"Šta ako Zvezda ostane bez stadiona?" Zvezdan Terzić: Rekonstrukcija? Neki kažu - šminkanje mrtvaca

Zvezdan Terzić je za izgradnju novog stadiona Crvene zvezde, ali tu ima dosta problema.

Izvor: RTS/mondo/stefan stojanović

Zvezdan Terzić je govorio o prethodnoj sezoni Crvene zvezde, ali se u jednom trenutku dotakao i nekih tema koje su već godinama aktuelne oko kluba kakva je pitanje stadiona. Dugo se priča da je vrijeme za rekonstrukciju ili čak za izgradnju novog stadiona.

"Izgradnja novog stadiona je jako komplikovana tema. Ja sam lično za izgradnju novog stadiona ali hoću da se do te odluke dođe konsenzusom između rukovodstva, skupštine, navijača i države. Bez ta tri faktora ne bih dolazio do konačne odluke", rekao je Terzić gostujući na "RTS-u".

On ističe da je više za izgradnju novog stadiona, ali da postoji problem oko perioda u kome bi crveno-bijeli bili bez svog doma. Kako bi se to riješilo, pogotovo sada kada još uvek nije završen nacionalni stadion u Surčinu.

"Postoje tu dvije opcije, da se potpuno novi stadion napravi na postojećoj lokaciji, a drugi je da se rekonstruiše postojeći. Ima tu mnogo zagovornika teze da je to šminkanje mrtvaca i da Crvena zvezda bez pravljenja novog stadiona ne može da dođe do parking mjesta, skajboksova... Sa druge strane oni koji zagovaraju rekonstrukciju su u pravu. Da bi se pravio novi stadion ovaj mora da se sruši. A gdje će Crvena zvezda igrati tri-četiri godine dok se ne sagradi novi stadion?", zapitao se on i dodao:

"Drugo pitanje, veliki rizik je da se sruši ovaj stadion, može milion nekih okolnosti da se dese, pa da Crvena zvezda ostane bez stadiona. Najbolje je da se napravi novi stadion pa da se onda ruši ovaj. Dok se ne napravi novi, ja ovaj nikada ne bih rušio. Mnogo toga smo već uradili za obje situacije, a vidjećemo u vremenu koje je pred nama koja će biti konačna odluka."