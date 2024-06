"Hoćemo da Partizan bude bolji!" Zvezdan Terzić: To je vječna tema, ali pazite se

Zvezdan Terzić je pričao o sistemu domaće lige, ali i o opasnostima koje eventualno skraćenje takmičenja nosi sa sobom.

Prvi čovjek FK Crvene zvezde Zvezdan Terzić gostujući na "RTS-u" govorio je o brojnim temama, a naglasio je da je uprkos nekim lošijim rezultatima na startu godine zadovoljan svime što je urađeno u godini kada je četvrti put zaredom uzeta dupla kruna.

"Dosta razloga ima da budemo zadovoljni, da osjetimo i ponos i sreću zbog onog što smo uradili. Crvena zvezda je mnogo odmakla svojim konkurentima, prije svega Partizanu. Malo smo štucali prošle jeseni, ali smo ubjedljivo osvojili titulu. Nama je cilj i misija da iz sezone u sezonu budemo sve bolji. To je naša obaveza. Mislim da se golim okom vidi da je Crvena zvezda iz sezone u sezonu raste u svakom obliku. Dolasci i odlasci su sastavni dio ovoga posla kojim se bavimo. Biće dolazaka i odlazaka, a praksa Crvene zvezde je da ne otkrivano konkretna imena. Mediji podstiču, podgrijavaju maštu navijača", počeo je Terzić za "RTS".

On je naglasio da Crvenoj zvezdi ne odgovara što igra u slaboj ligi i da se klub nada da bi ostale ekipe u narednom periodu mogle da dignu kvalitet fudbala kako bi i sama Crvena zvezda mogla da se poboljša i bolje spremi

"Sigurno da bi bilo bolje kad bi bilo bolje da je naša liga jača. Na taj način bi Crvena zvezda dolazila u Evropu iz jednog jačeg takmičenja. Sigurno da nam ne prija ovakva dominacija, prije svega kada se sudarimo sa ekipama iz Lige šampiona koje dolaze iz jakih liga. Mi dolazimo iz jednog sporohodnog sistema, loših terena, utakmica koje su niskog intenziteta... Mi bi voljeli iskreno ne samo Partizan nego i da drugi klubovi budu bolji i kvalitetniji i da Crvena zvezda može da igra kvalitetnije takmičenje. Moraju klubovi više da ulažu, investiraju i da dovode bolje igrače. Bez toga nema napretka. Naravno tu je preduslov i da FSS uradi kvalitetnije terene i onda će kvalitet fudbala biti bolji. Infrastruktura je neophodan preduslov da bi narod došao da gleda fudbal u većem broju", rekao je on.

Dotakao se i sistema lige i eventualnog skraćenja takmičenja. Kako kaže došlo bi do povećanja kvaliteta lige, ali se treba paziti "beogradizacije" elite našeg sporta. "Sistem takmičenja je neisrcpna tema za razgovore. Smanjenje i povećanje lige ima svojih mana i prednosti. Tu dolazi do koncentracije kvaliteta, ali tu postoji mogućnost i opasnost da dođe do beogradizacije fudbala. To ne bi bilo dobro za razvoj fudbala u Srbiji. Bila bi jača liga, koncentrisao bi se kvalitet. bio bi kvalitetniji fudbal, ali mislim da bi mnogi veliki centri ostali bez superligaškog fudbala", istakao je Terzić i dodao na kraju:

"Mi smo dobrim rezultatima u međunarodnim utakmicama došli do toga da imamo veliki koeficijent što nam donosi laku prohodnost u međunarodnim takmičenjima, što opet generiše ogromne prihode i to je tajna uspjeha Crvene zvezde. Ove sezone nas očekuje taj plejof, a kako sada stvari stoje igraćemo protiv po rankingu slabije ekipe od nas, ali i tu mogu da nam dođu jaki klubovi. Biće važan faktor sreće u žrijebu. Prije svega bih volio da izbegnem Galatasaraj zbog poznatog odnosa naših i njihovih navijača i onog tragičnog događaja. Svi ovi ostali klubovi koje možemo dobiti mislim da uz dobru pripremu realno očekivati da uđemo u Ligu šampiona."

