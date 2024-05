Da li se Radonjić vraća u Zvezdu? Oglasio se Terzić: Prodajemo Bukarija i dovodimo boljeg!

Crvena zvezda ima namjeru da kontaktira i Nemanju Radonjića, ako bude želio da se vrati u Srbiju.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić otkrio je da u ovom trenutku postoji sedam unosnih ponuda na osnovu kojih klub može da zaradi 42 miliona evra. Bukari, Hvang, Ivanić, Stamenić i Kraso najverovatnije odlaze, dok je Milojević tražio da, ukoliko bude moguće, ostanu Glazer i Endiaje.

Bez obzira na to ko ode ovog ljeta, Zvezda planira ozbiljne investicije, možda i najveće do sada u istoriji, a prvo će se naravno gledati ka domaćim fudbalerima. Iz kluba ističu da je problem što trenutno ni ponuda srpskih fudbalera nije sjajna, ali se jedno ime dugo već provlači na tržištu. U pitanju je Nemanja Radonjić koji je napustio Majorku, ali je i dalje ugovorom vezan za Torino u kome teško da ima budućnost zbog svađe sa trenerom Ivanom Jurićem.

"Nemanja Radonjić je naše dijete i uvijek ima otvorena vrata Zvezde. Razgovarao sam sa njim, on ima želju da dođe u Crvenu Zvezdu, ali ne pitamo se mi. On je igrač Torina, Majorka ima opciju otkupa, ako je aktivira, ne pita se više niko, Nemanja je već svojim potpisom na pozajmicu to prihvatio", rekao je Terzić za "Mozzart Sport" i objasnio dalje korake.

"U nekom drugom ishodu, tamo u Majorci, mislim da smo na dobrom putu da se dogovorimo sa Radonjićem. S njim bismo dobili i brzinu i kreativnost. Radonjić danas nije onaj nestašni Neca iz 2018. godine. Iza sebe ima šest godina ozbiljnog trening procesa i takmičenja u ozbiljnim ligama kakve su Francuska, Italija i Španija... Vidjećemo, ne zavisi sad to više ni od nas ni od Radonjića, ali ako to i ne bude on, na poziciju Bukarija dovodimo boljeg igrača nego što je bio Osman, jer mi uvijek moramo da dovedemo boljeg od ovoga što odlazi”.

Podsjetimo, Bukari je na korak od transfera u američki Ostin za sedam miliona evra, ali se prethodnih dana spekulisalo da bi sve mogao da pokvari njegov agent.