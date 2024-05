"Ako pritisnem dugme, zaradićemo 42 miliona evra!" Terzić: Imamo ponude za sedam igrača, jedan sigurno ne ide!

Zvezdan Terzić govorio o ponudama za fudbalere Crvene zvezde u ljetnom prelaznom roku.

Zvezdan Terzić najavio je "najburniji prelazni rok" od dolaska u Crvenu zvezdu, objašnjavajući u intervjuu za "Telegraf" da je ideja da se tim podmladi, ali istovremeno i pojača kao nikada do sada. Zbog toga ističe da novac nije problem pošto su u januaru zaradili 20 miliona evra od Nedeljkovića, Mijatovića i Mitrovića, što treba da se investira.

"Mi sad imamo ponude za 42 miliona evra. Sad, danas, znači, ako pritisnem zeleno dugme 42 miliona evra imamo sutra još na računu. To je preko 60 miliona evra prihoda od transfera u ovoj sezoni. Znači, Zvezdi novac nije problem. Plus što očekujemo od Lige Evrope, 15 miliona evra, a ako uđemo u Ligu šampiona, još 30 miliona evra. Mi sad stvarno možemo, mi se pitamo, da ove godine prihodujemo 100 miliona evra. I to samo od transfera, UEFA i ulaznica. Skoro 100 miliona evra!", objasnio je Terzić i objasnio da se suma od 42 miliona evra odnosi na sedmoricu igrača.

Bez sakrivanja, otkrio je i o kome se radi, ali nije nagovijestio da će svi oni otići iz kluba ovog ljeta: "Imamo ponude za Glazera, za Stamenića, za Ivanića, za Šerifa.... Za Šerifa je najveća ponuda. Šerifa u ovom trenutku ima najveću tržičnu vrijednost od svih igrača. On je eksplodirao na proljeće. Za Hvanga, za Bukarija. Tako da, vagamo, mi smo imali prije dva dana sastanak i ja kažem: Okej, super je cijena pet miliona evra za jednog igrača. Ja pitam Marina i Mrkelu, da li za pet miliona možete da dovedete boljeg igrača od ovog što puštamo i mlađeg? A ovo je već adaptiran, s tim, pod uslovom da on ostane zadovoljan u klubu. Jer nama ne treba taj novac, mi hoćemo taj novac da reinvestiramo u novog igrača", naglasio je generalni direktor Zvezde.

Prema njegovim riječima, Crvena zvezda raste kao klub i mali broj je onih koji u Srbiji "razumiju fudbalski biznis" i uprkos tome daju sebi za pravo da komentarišu.

"Za ovih deset godina, koliko sam u Crvenoj zvezdi, samo smo u godinama korone, dvije godine imali finansijski minus. Mi svake godine uvećavamo prihode, jako uvećavamo prihode. A znate zašto? Zato što smo uvećali rashode. A to nije rashod, to je investicija. I ako hoćete da rastete kao klub, kao i svaka druga kompanija, vi morate investirati, investirati, investirati...", dodaje Terzić.

Prema njegovim riječima, koliko je Zvezda porasla najbolje se ogleda u primjeru Mirka Ivanića koga su prije nekoliko godina platili 1,3 miliona evra i izazvali "potres" u srpskom fudbalu, dok sada imaju ponudu od pet miliona za njega, ali planiraju da je odbiju, naravno ako se i igrač usaglasi sa tim.

Kakve su šanse da ostali ostanu? Za Hvanga i Šerifa, prema riječima Terzića, Zvezda ima ponude od po deset miliona evra i sa Južnokorejcem postoji "džentlmenski dogovor" gdje će uslišiti njegovu želju da ode ako sve strane budu zadovoljne, dok je Bukari dobio "zeleno svjetlo" za odlazak. Što se tiče Glazera, za njega je stigla ponuda od sedam miliona evra i Zvezda ne planira da je prihvati.

"To je fantastična ponuda, da se ne lažemo, ali Glazer je donio takvu mirnoću i stabilnost. Kao ličnost, kao figura, kao golman, kao čovjek. Tako da je jako teško naći zamjenu za njega i Milojevićeva izričita želja je bila, kad smo sastavili spisak ponuda za sve igrače koje imamo, da Glazer ne može da ide. I mi smo odmah završili razgovore, rekli smo ne može. Tako da će Zvezda imati novac, spremni smo. Naravno mora malo i da se gledaju igrači koji su zasitili i koji treba da idu i kojima treba učiniti da reše neke svoje egzistencijalne stvari. Ne može biti samo kruti, ne može samo "trebaš nam, trebaš nam." Razmišljamo i o njemu, njegovoj porodici, njegovim željama, igrači koji su mnogo zadužili klub i tako dalje", objasnio je direktor Zvezde.

Prema njegovim riječima, Crvena zvezda će najviše gledati prema "domaćim igračima" tokom prelaznog roka i objasnio je da će jedna od meta biti i Nemanja Radonjić. Takođe, Terzić je već izdiktirao četiri od pet članova odbrane za narednu sezonu, dodavši da će ispred Glazera igrati Mimović, Điga i Spajić, dok se traži lijevi bek.

