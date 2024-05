"On mi je sve, nek pogleda ovo sa 18 godina !" Dragović se oprostio od Zvezde: Dok sam živ to je moj klub!

Aleksandar Dragović se emotivno oprostio od Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Kada je u 59. minutu meča sa Čukaričkim Aleksandar Dragović izašao sa terena i ustupio svoje mjesto Nemanji Milunoviću, "Markana" je proključala. To su bile posljednje sekunde kapitena crveno-bijelih u klubu koji voli i za koji navija! Nakon kraja meča, on je prvo prišao sjevernoj tribini i obratio se navijačima koji su istakli transparent: "Od prvog dana kapitenski i hrabro na terenu, zauvijek hvala Dragoviću kapitenu!"

A onda je uslijedila podjela medalja i kao i kada je dizao trofej za osvajača Kupa Srbije ni sada Dragović nije želio da sam podigne pehar. On je pozvao dvojicu igrača koji poslije dugo godina napuštaju crveno-bijele, rezervnog golmana Zorana Popovića i upravo Nemanju Milunovića, da to urade zajedno sa njim.

Kada se sve završilo, reprezentativac Austrije je izašao pred kamere i podijelio svoje posljednje utiske sa "Marakane". Zahvalio se navijačima na podršci tokom sve tri godine, a naglasio je da njegova ljubav prema crveno-bijelima ne prestaje.

"Ja sam se samo zahvalio za ove tri godine. Iako nije uvijek bilo lako, uvijek sam govorio da su oni nama 12. igrač. Želim njima i Zvezdi sve najbolje i da uđu naredne sezone u Ligu šampiona. Svi koji me znaju znaju koliko ja volim Zvezdu, da navijam za Zvezdu i da mi je uvijek bio san da igram za Zvezdu. Hvala Bogu da sam imao priliku da odigram tri godine ovdje. Nažalost došao je i taj dan gdje moram da se oprostim. Ali ja ću dok sam živ uvijek navijati za Zvezdu", naglasio je on.

Sa sinom koji je rođen dok je on igrao u Beogradu izašao je na teren kada su se skupljale medalje i trofej, a to je pogotovo bio vrlo bitan detalj za iskusnog defanzivca. "Jeste, on mi je sve, veoma sam ponosan, nadam se da će sa 18 godina gledati slike kako se ovdje slikao na Marakani", završio je Aleksandar Dragović.

(MONDO, N. L.)