Kraj nakon 13 godina - Humels napustio Borusiju! Dan poslije trenera otišao i veteran

Mats Humels više neće nositi dres "milionera".

Poslije 13 godina u klubu, Mats Humels napušta Borusiju Dortmund!

Samo dan nakon što je iz tabora "milionera" otišao trener Edin Terzić, navodno zbog sukoba upravo sa Humelsom, klub sa Vestfalena se oglasio saopštenjem, istakavši da u klubu po isteku sadašnjeg ugovora neće ostati ni Humels.

Ponikao je u Bajernu, a onda je početkom 2008. godine stigao na 18-mjesečnu pozajmicu iz bavarskog tabora. Po isteku iste, ostao je u klubu kao "punopravni" član, sve do ljeta 2016. godine, kada je odlučio da se vrati u Bajern.

Na Alijanc Areni je bio tri godine prije nego što se vratio među "žute", za koje je tokom karijere odigrao 508 utakmica, uz 38 golova i 23 asistencije.

"Navijači Borusije Dortmund, moje vrijeme u crno-žutom dresu je završilo poslije ukupno 13 godina. Bila mi je ogromna čast i radost što sam igrao za Borusiju tako dugo i bio skoro uvijek prisutan u klubu, na putu od 13. mjesta na tabeli u januaru 2008. do onoga što Borusija Dortmund danas predstavlja. Ovaj klub i njegovi navijači su posebni - a za mene su mnogo više od toga. Takođe želio bih da se zahvalim cijelom osoblju u Borusiji koje odlično radi za ovaj klub, plus naravno nebrojenim fantastičnim trenerima i saigračima sa kojima sam radio i igrao. Nadam se da ću vas ponovo vidjeti kako slavite na Borzigplacu što je prije moguće. Do tada ću za ovaj klub navijati izdaleka – nadam se često i na stadionu. Svi ćete mi nedostajati", riječi su kojima se Humels oprostio od kluba.

Sa klubom iz Dortmunda Humels je osvojio dvije titule u Bundesligi (2011. i 2012. godine), isto toliko trofeja u kup-takmičenju (2012. i 2021. godine), a tri puta je podizao pehar u njemačkom Superkupu (2014, 2015. i 2020. godine).

