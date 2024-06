Otkrivena posljednja tajna pred finale Lige šampiona: Svi su se ovo pitali, Ančeloti nije htio da krije karte!

Od 21 čas finale Lige šampiona igraju Real Madrid i Borusija Dortmund!

Večeras od 21 čas biće odigrana posljednja utakmica fudbalske sezone, Real Madrid i Borusija Dortmund će odmjeriti snage i sudariti se u finalu Lige šampiona. Sa jedne strane Karlo Ančeloti će željeti da ponovo osvoji trofej koji mu ove godine izgleda kao da pripada, a sa druge strane armija navijača Borusije Dortmund sanja drugu titulu u istoriji.

Što se tiče odsutnih u Borusiji, odavno nema Bensebainija, Mori Bauze i Duranvila, dok kod Reala samo David Alaba sigurno neće igrati. Lunjin i Čuameni su pod znakom pitanja i zapravo je najveće pitanje ko će na gol Reala. "Lunjin je bio bolestan i doputovaće tek sutra iz Madrida. Sad se osjeća dobro, ali će biti na klupi. Braniće Tibo Kurtoa", otkrio je Ančeloti.

Sa druge strane ne želi Borusija da se preda i da dopusti rivalu da lako dođe do pehara. Iako su svjesni u Dortmundu ko je favorit, Edin Terzić ne namjerava da dođe sa bijelom zastavom. I izgleda da će napasti Real Madrid!

"Ne igrate finale, pobjeđujete u finalu - i to je naš jasan cilj. Srećni smo što smo ovdje, ali moramo da pobijedimo na Vembliju protiv Real Madrida da bismo održali taj trofej u našim rukama. Jasno je da su oni favoriti, ali nije nas briga. Nismo bili favoriti ni protiv Atletika ni protiv Pariza. Sve je na nama. Ako budemo hrabri, ako pokažemo da ne želimo da vidimo Real kako diže trofej, ako im priredimo pravi dvoboj, imaćemo šanse. Da igramo 10 puta protiv Reala, bilo bi teško izaći kao pobjednik. Da igramo trideset ili četrdeset puta, bilo bi nemoguće. Ali kada svedete sve na jednu utakmicu, moguće je. Mi smo ekipa koja je postigla najviše golova iz igre u ovom takmičenju. Moramo svoje protivnike da držimo što dalje od gola. Nismo bili na najvišem nivou kada smo primali golove, ali sada smo potpuno drugačija ekipa i pokazali smo da smo spremni da se takmiči se za trofej", poručio je Edin Terzić.

Dotakao se i rivala na klupi, jednog od najvećih trenera ikada. "Karla Ančelotija najviše poštujem. Uspio je s različitim timovima, u različitim zemljama i kulturama i tokom dvije decenije je bio uspješan. On je uzor na način na koji upravlja timovima i on je jedan od mojih uzora u ovom poslu", rekao je on.

Što se samog Ančelotija tiče on nije krio da ovo finale krije mnoge opasnosti za njegov tim. "Finale Lige šampiona je jedna od najvažnijih, ali i jedna od najopasnijih utakmica. To je mač s dvije oštrice - moramo maksimalno da uživamo, a opet su tu brige oko jedne od najvažnijih stvari u fudbalu, a to je osvajanje Lige šampiona. Moraš da imaš malo sreće, igraš dobro i nikada ne spustiš gard. Pojaviće se strah, to je prirodno. Što ga je više, to ćemo biti sretniji ako na kraju uspijemo da pobijedimo", zaključio je Ančeloti.

